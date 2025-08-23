A travers un communiqué qui nous est parvenu, le Syndicat Autonome de la Recherche Agricole et Agroalimentaire (SARAA) regroupant les chercheurs et assimilés de l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) dénonce, avec fermeté et détermination, sa profonde inquiétude face à l'inaction prolongée des autorités en réponse aux revendications urgentes et légitimes portées depuis plusieurs mois malgré les injonctions du Chef de l'Etat sur cette question, aucune mesure concrète n'a été prise. Ainsi, pour éviter tout risque de compromission des efforts consentis pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire, le SARAA appelle les autorités à s'autosaisir de la situation.

Ils rappellent avoir sonné l'alerte via un communiqué en date du 29 mai 2025, « sur une série de blocages majeurs qui handicapent le bon fonctionnement de l'ISRA, institution stratégique dans la mise en oeuvre de la souveraineté alimentaire au Sénégal », a-t-on indiqué. Toutefois, le syndicat Autonome regrette le fait que « depuis lors, aucune mesure concrète n'a été prise pour répondre à ces préoccupations. »

De plus, le SARAA ajoute que, lors du Conseil des ministres du 11 juin 2025, soit deux semaines après notre dernier communiqué du 29 mai 2025, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, avait clairement donné des instructions pour le "renforcement des ressources humaines, financières et techniques de l'ISRA".

Malheureusement jusqu'à ce jour, « aucune mesure concrète n'a été prise, bien au contraire, les conditions de travail des agents de l'ISRA ne cessent de se dégrader, rendant l'ISRA de moins en moins attractif », note le communiqué.

Par ailleurs, préviennent-ils « Si rien n'est fait, le SARAA se réserve le droit de tenir dans les meilleurs délais des sit-in dans les différents centres de recherche de l'ISRA et un mouvement de grève jusqu'à la résolution totale de ses revendicatives. »