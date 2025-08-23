Sénégal: Développement de l'industrie du textile au Sénégal - La CDC et AVCI GLOBAL nouent une convention de partenariat

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et la société turque AVCI GLOBAL ont procédé hier, vendredi 22 août à une signature de convention de partenariat destinée à renforcer le développement de l'industrie du textile au Sénégal.

Cet accord, qui porte la mise en place d'unités industrielles de transformation du coton au Sénégal, marque une étape majeure dans le développement industriel du pays, en permettant le développement agricole nationale à travers sa transformation sur place.

Ce partenariat, marque une étape importante dans la concrétisation des injonctions du gouvernement du Sénégal et de la CDC, a déclaré, Fadilou Keita, Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

S'inscrivant dans le cadre de l'agenda de transformation Sénégal 2050 porté par son excellence Monsieur le président de la République et son Premier ministre, Ousmane Sonko en son axe 2, ce partenariat stratégique de par sa conception et sa planification, selon le DG de la CDC, « favorise, entre autres, l'équité territoriale et le capital humain. »

Ainsi, à travers cet accord signé hier, vendredi 22 août, indique-t-il, « La CDC et AVCI GLOBAL ambitionnent de produire et de transformer localement... »

Cependant, au-delà de son impact attendu sur la croissance et le développement du tissu économique local, « ce projet permettra la création de l'emploi à court et moyen terme, l'augmentation du niveau de qualification d'expertise à l'échelle locale particulièrement pour la jeunesse dans ce volet formation qu'il comprend », souligné M. Keita,

Selon les prévisions avancées par le PDG de AVCI GLOBAL, à cette occasion, plus de 20 000 emplois directs sont attendus.

De plus, ajoute le patron de la CDC, « une réelle chaîne de valeurs autour de l'industrie textile se développera, notamment dans le domaine de l'agriculture et du transport logistique. »

En signant ce protocole d'accord, déclare-t-il, « nous ouvrons une nouvelle page de coopération économique entre nos deux pays frères, qui va davantage renforcer nos relations déjà en de grandes qualités », a conclu Fadilou Keita.