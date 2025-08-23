Sénégal: Développement de l'industrie du textile au Sénégal - La CDC et AVCI GLOBAL nouent une convention de partenariat

22 Août 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane GOUDIABY

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et la société turque AVCI GLOBAL ont procédé hier, vendredi 22 août à une signature de convention de partenariat destinée à renforcer le développement de l'industrie du textile au Sénégal.

Cet accord, qui porte la mise en place d'unités industrielles de transformation du coton au Sénégal, marque une étape majeure dans le développement industriel du pays, en permettant le développement agricole nationale à travers sa transformation sur place.

Ce partenariat, marque une étape importante dans la concrétisation des injonctions du gouvernement du Sénégal et de la CDC, a déclaré, Fadilou Keita, Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

S'inscrivant dans le cadre de l'agenda de transformation Sénégal 2050 porté par son excellence Monsieur le président de la République et son Premier ministre, Ousmane Sonko en son axe 2, ce partenariat stratégique de par sa conception et sa planification, selon le DG de la CDC, « favorise, entre autres, l'équité territoriale et le capital humain. »

Ainsi, à travers cet accord signé hier, vendredi 22 août, indique-t-il, « La CDC et AVCI GLOBAL ambitionnent de produire et de transformer localement... »

Cependant, au-delà de son impact attendu sur la croissance et le développement du tissu économique local, « ce projet permettra la création de l'emploi à court et moyen terme, l'augmentation du niveau de qualification d'expertise à l'échelle locale particulièrement pour la jeunesse dans ce volet formation qu'il comprend », souligné M. Keita,

Selon les prévisions avancées par le PDG de AVCI GLOBAL, à cette occasion, plus de 20 000 emplois directs sont attendus.

De plus, ajoute le patron de la CDC, « une réelle chaîne de valeurs autour de l'industrie textile se développera, notamment dans le domaine de l'agriculture et du transport logistique. »

En signant ce protocole d'accord, déclare-t-il, « nous ouvrons une nouvelle page de coopération économique entre nos deux pays frères, qui va davantage renforcer nos relations déjà en de grandes qualités », a conclu Fadilou Keita.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.