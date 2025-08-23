Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 août 2025

revue de presse

Le Japon formera 30 000 experts africains en intelligence artificielle

Le Japon a annoncé la formation de 30 000 experts africains en intelligence artificielle (IA) sur trois ans. Cette initiative, présentée par le Premier ministre Shigeru Ishiba lors de l’ouverture de la TICAD-9 à Yokohama le 20 août 2025, vise à accélérer la transformation numérique et à créer de nouveaux emplois sur le continent. Tokyo veut ainsi renforcer son rôle de partenaire de référence pour l’Afrique dans un secteur stratégique.

Le plan japonais prévoit l’ouverture de cours d’IA et de Data Science dans plusieurs universités africaines, notamment au Kenya et en Ouganda. Ces formations, organisées en partenariat avec des experts comme Yutaka Matsuo de l’Université de Tokyo, porteront sur l’application de l’IA dans l’agriculture, la logistique ou encore l’industrie manufacturière. (Source Africapresse)

Le Burkina met fin aux activités du projet Target Malaria

Le gouvernement burkinabè a annoncé, ce vendredi, la fin de toutes les activités du projet de lutte contre le paludisme de Target Malaria.

« Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) informe le public burkinabé qu’il (…) est mis fin à toutes les activités du projet Target Malaria sur toute l’étendue du territoire national », peut-on lire dans un communiqué publié vendredi, sur les réseaux sociaux.

Il ajoute que les enceintes contenant les moustiques génétiquement modifiés sont sous scellés depuis le 18 août 2025. Aussi, tous les échantillons seront détruits suivant un protocole indiqué. (Source apanews)

Guinée : La Cour suprême livrera son verdict le 28 août dans l’affaire opposant l’UFDG au gouvernement

En Guinée, depuis plusieurs mois, un bras de fer oppose le ministère de l’Administration du territoire à des partis politiques, dont l’UFDG de l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo. Les autorités guinéennes les accusent de non-conformité.

L’opposant guinéen, qui vit en exil forcé depuis deux ans, tenait à organiser le congrès ordinaire de son parti malgré son absence du pays. Mais, des dissidents à la tête desquels le porte-parole du gouvernement Ousmane Gaoual Diallo ont créé un courant « des réformateurs du parti », qui contestent sa légitimité. (Source RFI)

Ethiopie : Reporters sans frontières demande la « libération immédiate » de deux journalistes arrêtés

Six journalistes sont emprisonnés dans ce pays d’Afrique de l’Est qui est au 145ᵉ rang sur 180 pays dans le classement de la liberté de la presse établi par RSF, en baisse de quatre places en un an.

Reporters sans frontières (RSF) a exhorté le 21 août les autorités éthiopiennes à « libérer immédiatement » deux journalistes éthiopiens arrêtés, dénonçant la multiplication des atteintes à la liberté de la presse dans ce pays d’Afrique de l’Est. (Source Lemonde Afrique)

Afrobasket 2025 : Le Cameroun rêve d’exploit face à l’ogre angolais

Après avoir marché sur l’Égypte en quart, les Lions Indomptables du basket vont affronter l’Angola, tombeur du Cap-Vert dans le dernier quart de finale de la soirée d’hier.

C’est un gros morceau qui attend Alfred Aboya et ses hommes ce samedi à Luanda. Face au pays organisateur, le Cameroun va tenter de s’offrir le ticket de la finale de la 31e édition de l’Afrobasket après avoir étrillé l’Egypte en quart. L’affiche complète des demi-finales a été connue au terme du dernier match qui opposait le Cap-Vert à l’Angola jeudi. (Source Lebledparle)

Qatar : Suite des pourparlers de paix entre le gouvernement de la RDC et le M23

Le gouvernement de la République démocratique du Congo et les groupes armés AFC/M23 se retrouvent à nouveau au Qatar pour la suite des négociations de sortie de crise.

En juillet, les deux parties avaient signé une déclaration de principes qui n'avait pas abouti à la signature d'un accord de paix à la date butoir du 18 août dernier.

À Doha depuis mercredi, les deux délégations "seraient impliquées de façon positive" dans le processus de paix en cours, selon le ministère qatari des affaires étrangères qui s'est exprimé lors d'un point presse. (Source Africanews)

OMS : Protéger les travailleurs face au stress thermique, une urgence mondiale

Un rapport conjoint publié, ce 22 août 2025, par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM) tire la sonnette d’alarme sur une urgence professionnelle : la chaleur extrême compromet la santé et la productivité de milliards de travailleurs. Ces organes institutionnels, dans le rapport intitulé Climate change and workplace heat stress, suggèrent un cadre d’action actualisé pour répondre à une menace qui gagne en fréquence et en intensité.

Selon le rapport, environ 2,4 milliards de travailleurs sont exposés quotidiennement à des niveaux de chaleur excessifs. Toute chose qui entraînerait près de 22,85 millions de blessures liées au travail. Et ce, chaque année. Ainsi donc, la productivité déclinerait de 2 à 3 % pour chaque degré Celsius au-dessus de 20 °C. (Source GabonMediaTime)

Plus de 1 200 arrestations dans une vaste opération contre la cybercriminalité en Afrique

Arnaque à l’héritage ou minage illégal de cryptomonnaie : un vaste coup de filet contre la cybercriminalité en Afrique a été mené par Interpol. Près de 100 millions de dollars ont été recouvrés.

L’opération nommée « Serengeti 2.0 », menée entre juin et août, a impliqué 18 pays d’Afrique et le Royaume-Uni, et a été coordonnée par l’organisation internationale de police criminelle, précise Interpol dans un communiqué. Au total, près de 88 000 victimes ont été recensées, 97,4 millions de dollars (environ 84 millions d’euros) récupérés et 11 432 infrastructures malveillantes démantelées. (Source Jeune Afrique)

Athlétisme : Le Togo revient d’Accra avec 8 médailles

La délégation togolaise engagée aux championnats régionaux d’athlétisme tenus à Accra (Ghana) est rentrée à Lomé jeudi, forte d’une moisson de 8 médailles : 2 en or, 2 en argent et 4 en bronze.

Une performance saluée par les instances sportives nationales, et qui marque un nouveau tournant pour l’athlétisme togolais.

Figure de proue de l’équipe togolaise, Mackman Yoagbati confirme son statut. Spécialiste des 800 mètres, il a remporté l’or sur cette distance avec un temps de 1min49s24, dominant la concurrence avec autorité. (Source togonews)

Sénégal : Une collecte record de 913,9 milliards FCFA en impôts directs au 2ème trimestre 2025

Les services fiscaux ont enregistré une collecte record de 913,9 milliards FCFA en impôts directs au premier semestre 2025, marquant une progression de 14,5% par rapport à 2024.

Cette performance s'explique principalement par : l'impôt sur les sociétés : 392,3 milliards FCFA collectés (85,9% de l'objectif annuel); l'impôt sur le revenu : 410,2 milliards FCFA (45,7% de la cible); Les contributions sociales: 27,4 milliards FCFA (51,7% du programme); Les impôts sur les capitaux mobiliers : 79,1 milliards FCFA (86,2% de l'objectif).

La collecte des impôts indirects s'élève à 1 074,2 milliards FCFA, en hausse de 4,6% sur un an. (Source PressAfrik)