Afrique: Qualification coupe du monde - La liste des joueurs du Syli contre Somalie et Algérie, dévoilée

Le sélectionneur du Syli National de Guinée, Paulo Duarté a dévoilé ce vendredi 22 août 2025 la liste des joueurs convoqués pour les matchs Somalie-Guinée et Guinée Algérie pour la qualification de la Coupe du Monde 2026.

C'était au cours d'un point de presse dans un réceptif hôtelier de Conakry, en présence du secrétaire général de la FEGUIFOOT, Ibrahima Blasco Barry.

Face à la presse, le nouveau entraîneur de l'équipe nationale a déclaré que ce sont 25 joueurs dont deux locaux qui participeront à cette qualification.

Gardiens: Moussa Camara

Soumaila Sylla

Ibrahim koné

Défenseurs:

Mouctar Diakhaby

Mohamed Aly Camara

Dembo Sylla

Mohamed Soumah

Madiou Keita

Antoine Conté

Issiaga Sylla

Cheikh Oumar Sylla

Milieux:

Balla Moussa Conté

Morlaye Sylla

Abdoulaye Touré

Seydouba Cissé

Allasane Bangoura

Mory Konaté

Salif Soumah

Mohamed Mady Camara

Ibrahima Sory Bangoura

Attaquants:

Algasim Bah

Yadaly Djaby

Serhou Guirassy

Aboubacar Bachir Bangoura

Aliou Badara Baldé.

Le match Somalie-Guinée est prévu pour le 5 septembre au National Stadium Nelson Mandela de Kampala(Ouganda), et Guinée-Algérie le 08 septembre prochain au Stade Mohamed V de Casablanca.