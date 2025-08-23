Afrique: Qualification coupe du monde - La liste des joueurs du Syli contre Somalie et Algérie, dévoilée

Le sélectionneur du Syli National de Guinée, Paulo Duarté a dévoilé ce vendredi 22 août 2025 la liste des joueurs convoqués pour les matchs Somalie-Guinée et Guinée Algérie pour la qualification de la Coupe du Monde 2026.
C'était au cours d'un point de presse dans un réceptif hôtelier de Conakry, en présence du secrétaire général de la FEGUIFOOT, Ibrahima Blasco Barry.
Face à la presse, le nouveau entraîneur de l'équipe nationale a déclaré que ce sont 25 joueurs dont deux locaux qui participeront à cette qualification.
Gardiens: Moussa Camara
Soumaila Sylla
Ibrahim koné
Défenseurs:
Mouctar Diakhaby
Mohamed Aly Camara
Dembo Sylla
Mohamed Soumah
Madiou Keita
Antoine Conté
Issiaga Sylla
Cheikh Oumar Sylla
Milieux:
Balla Moussa Conté
Morlaye Sylla
Abdoulaye Touré
Seydouba Cissé
Allasane Bangoura
Mory Konaté
Salif Soumah
Mohamed Mady Camara
Ibrahima Sory Bangoura
Attaquants:
Algasim Bah
Yadaly Djaby
Serhou Guirassy
Aboubacar Bachir Bangoura
Aliou Badara Baldé.
Le match Somalie-Guinée est prévu pour le 5 septembre au National Stadium Nelson Mandela de Kampala(Ouganda), et Guinée-Algérie le 08 septembre prochain au Stade Mohamed V de Casablanca.