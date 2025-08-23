Sénégal: Relance de la Sonacos - Le Premier ministre Ousmane Sonko prend 14 mesures

Un Conseil interministériel s'est tenu le 22 août 2025, à la Primature, sur la situation de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos). A l'issue des travaux, le Premier Ministre Ousmane Sonko a pris 14 mesures.

Selon le communiqué fait par la Primature à l'issue des travaux, comme première mesure, il y a la reconstitution des fonds propres de la Sonacos. Sur ce point, le Premier ministre invite le Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le Ministre des Finances et du Budget à prendre les dispositions nécessaires pour la reconstitution des capitaux propres de la société, telle que proposée par le Conseil d'administration à l'Assemblée générale extraordinaire, tout en gardant le niveau de participation des actionnaires minoritaires au même pourcentage.

Ousmane Sonko a invité ces deux ministères à veiller à la mise à jour du plan stratégique de développement 2026-2031 de la Sonacos et les contrats de performance y afférents, au plus tard en décembre 2025.

Concernant le prix au producteur de l'arachide, il a demandé au Ministre des Finances et du Budget de prendre en charge la différence entre le prix de l'arachide au producteur et le prix économique de la campagne 2024-2025, pour un montant de neuf milliards quarante-quatre millions deux cent cinquante mille (9 044 250 000) francs CFA, dans la loi de finance 2026.

Dans la même dynamique, le Premier ministre a instruit aussi le ministère des Finances d'envisager des mesures fiscales et douanières favorisant la compétitivité de la Sonacos.

Pour ce qui est du contrôle des prix de l'huile, il a invité le Ministre de l'Industrie et du Commerce à soutenir la Sonacos pour l'approvisionnement du marché en huiles végétales, afin de réguler et stabiliser les prix à la consommation, et garantir aux citoyens une huile de qualité.

En plus, le chef du gouvernement a demandé au Ministre de l'Industrie et du Commerce de protéger la compétitivité des tourteaux d'arachides face aux tourteaux importés, à travers une politique de quotas et une révision des droits d'entrée sur les importations. Il engage les services et démembrements de l'Etat, à accompagner activement et avec célérité la Sonacos, dans le cadre du développement de ses nouveaux projets, notamment à travers la facilitation des licences et autorisations.

Les mesures liées au financement des investissements, n'ont pas été oubliées. Sur ce point, Ousmane Sonko demande au Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, et au Ministre des Finances et du Budget d'engager les bailleurs de fonds à financer le plan d'investissement de la Sonacos dans les meilleurs délais.