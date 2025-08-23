Afrique: João Lourenço reconnaît le soutien du Japon à l'Agenda 2063 de l'Union Africaine

Yokohama — Le président de l'Union Africaine (UA), João Lourenço, a reconnu vendredi que l'Agenda 2063 de l'UA a bénéficié d'une attention particulière de la part du Japon, en matière de collaboration et de mise à disposition de ressources pour sa concrétisation.

Le Chef de l'État angolais a fait cette déclaration à la cérémonie de clôture de la 9e Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD9), qui s'est tenue du 20 au 22 août en cours, à Yokohama, en périphérie de Tokyo.

Il a affirmé que le principal résultat des discussions de cette rencontre a été l'alignement des positions entre Africains et Japonais concernant les priorités de la coopération bilatérale pour atteindre les objectifs fixés dans l'Agenda 2063 de l'Union Africaine.

Il a qualifié de "fructueux" les débats tenus au cours des différentes sessions de travail, qui ont "contribué énormément" à établir une vision réaliste des moyens de faire avancer l'idée de co-création de solutions visant à garantir la sécurité alimentaire, améliorer les systèmes éducatifs et de santé, ainsi que renforcer les infrastructures.

Il a indiqué que la large convergence d'opinions et de pensées reflétée dans la Déclaration finale de cette conférence est un indicateur qu'entre l'Afrique et le Japon, un long chemin a déjà été parcouru avec des résultats tangibles, et qu'il reste encore un parcours à faire, avec des perspectives infinies pour concrétiser des initiatives et projets de développement à grande échelle.

Ces objectifs reposent sur des bases très solides, construites depuis 1993, et qui, 32 ans plus tard, se sont élargies avec la signature, pendant cette conférence, de "plusieurs dizaines d'instruments juridiques couvrant divers secteurs de la vie nationale de presque tous les pays africains présents ici", a-t-il déclaré.

Selon le Chef de l'État angolais, tous les engagements pris lors de ce Forum important ont également la vertu de contribuer au processus d'intégration régionale de l'Afrique, à travers la Zone de Libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Il a affirmé que cette dernière jouera, à son tour, un rôle incontestable dans les efforts de développement de l'Afrique et dans la contribution qu'elle peut apporter au renforcement de l'économie mondiale, notamment lorsque la paix et la stabilité totale seront garanties sur le continent.