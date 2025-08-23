Congo-Kinshasa: Les États-Unis et la France condamnent les atrocités contre les civils dans l'Est du pays

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence le vendredi 22 août, à la demande des États-Unis, pour examiner la situation en RDC. La séance a porté sur les atrocités commises dans l'Est du pays par l'AFC/M23, les ADF et les milices Wazalendo.

Elle fait suite aux rapports accablants d'Amnesty International et de Human Rights Watch, qui dénoncent des massacres, notamment du M23 à Rutshuru, au Nord-Kivu. Plusieurs pays ont appelé à la cessation immédiate des hostilités et au respect des accords de paix.

Les États-Unis, par la voix de leur représentante, ont dénoncé la gravité des massacres :

« Que les choses soient très claires, les massacres commis par le M23, appuyé par le Rwanda, contre les civils dans le territoire de Rutshuru et ailleurs sont atroces et les États-Unis les condamnent fermement. La poursuite des hostilités va à l'encontre des accords signés par les parties. Les États-Unis exigeront que les saboteurs de la paix rendent des comptes et nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à émuler cet exemple ».

La représentante des États-Unis s'est inquiétée de l'instabilité généralisée dans l'est de la République démocratique du Congo, condamnant dans la foulée les efforts visant à discréditer les rapports de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) et du Haut-Commissariat aux droits de l'homme concernant ce conflit.

Exhortant les parties à agir de bonne foi, elle a souligné que la poursuite des hostilités va à l'encontre des accords signés entre les parties, évoquant notamment les initiatives diplomatiques de Washington.

De même, elle a exhorté au respect du calendrier établi en vertu de l'accord de paix du 27 juin, « y compris le retrait des forces rwandaises ». Le contrôle de la région doit revenir à la RDC avec une structure gouvernementale représentative de différentes communautés, a-t-elle estimé.

Elle a également fait observer que la mise en oeuvre du cadre régional économique est tributaire de l'engagement des parties en faveur du processus de paix.