Madagascar: Institut Confucius - Les meilleurs en mandarin récompensés

Hier, l'ambassade de Chine à Madagascar a célébré l'excellence académique en offrant des bourses d'un montant total de 16 300 000 ariary à cinquante étudiants et enseignants de l'Institut Confucius.

Les bénéficiaires, issus des sites d'enseignement de Confucius à Antananarivo, Antsirabe et Mahajanga, ont été distingués selon trois catégories en fonction de leurs résultats remarquables en langue chinoise. La cérémonie a mis en lumière leur persévérance et leur engagement, avec pour objectif de les encourager à continuer de briller dans leurs études.

« Ces bourses représentent une aide financière pour les étudiants et certains enseignants, mais surtout un encouragement à poursuivre leurs efforts et à exceller, tout en couvrant une partie des frais universitaires», a expliqué Prisca Maroy Rasoanirina, directrice malgache de l'Institut Confucius. Parmi les temps forts de la cérémonie, la remise des prix a également récompensé les dix lauréats du concours « Pont vers le chinois», soulignant l'importance de la maîtrise de la langue et de la culture chinoises pour les jeunes Malgaches.