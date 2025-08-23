Madagascar: CANAL C3 - L'eau demeure potable à Iarinarivo

La qualité de l'eau n'a pas changé et la présence du site de stockage des boues à Iarinarivo n'a aucun impact sur l'eau potable ni sur l'eau utilisée quotidiennement par la population, selon le rapport présenté hier à Anosy par le projet Produir, financé par la Banque mondiale et mis en oeuvre par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire (MDAT). Ce rapport est régulièrement communiqué aux communes, aux fokontany et aux partenaires chaque fois qu'un grand chantier est réalisé.

Depuis l'ouverture du site, des analyses scientifiques sont effectuées toutes les deux semaines afin de surveiller son impact sur l'eau et l'environnement. Comparées à l'étude initiale menée en décembre 2024, les données ne révèlent aucun changement inquiétant : aucune pollution n'a été constatée et les eaux souterraines comme superficielles n'ont pas été affectées. « Les données chiffrées prouvent que les normes environnementales sont respectées et que le projet fonctionne comme prévu », a affirmé Haja Rasolofojaona, coordonnateur du projet.

Sur le plan technique, le site de prétraitement à Anosibe permet de séparer l'eau des boues, et le site de stockage est également aménagé selon des normes strictes. « La capacité totale de stockage des boues est de 74 400 m³, garantissant l'absence de risques liés à l'accumulation des boues. À ce jour, 60 000 m³ de boues ont été extraits du canal C3, dont 5 800 m³ déjà traités sur le site d'Iarinarivo. L'objectif est d'atteindre 120 000 m³ d'ici la fin du projet », précise Lionel Rakotonirina, chef de projet Agetipa.

Au-delà des chiffres, Iarinarivo assure à la population qu'aucune contamination ne touchera les nappes phréatiques ni les environs. Grâce à un suivi scientifique régulier et à des équipements conformes aux normes, ce site démontre qu'il est possible de concilier travaux de dépollution et protection de l'environnement.

Les travaux de nettoyage et d'amélioration du canal C3 devraient s'achever en avril 2026. D'ici là, le site de stockage des boues d'Iarinarivo restera un pilier central de la réussite du projet Produir, contribuant à protéger durablement Antananarivo contre les risques d'inondations.