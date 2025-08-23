Sénégal: SONACOS - Plus de 140 milliards FCFA injectés par l'Etat entre 2018 et 2023

Dakar — L'Etat du Sénégal a injecté un montant estimé à 140,205 millards de francs CFA entre 2018 et 2023 pour soutenir la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA), a déclaré, vendredi, à Dakar, le ministre secrétaire général du gouvernement, Boubacar Kamara.

"Depuis sa reprise par l'Etat du Sénégal, suite à une privatisation qui a montré ses limites, la Société a bénéficié du soutien financier de l'Etat du Sénégal, actionnaire majoritaire à 99,9 %. Le montant total injecté dans la société entre 2018 et 2023 s'élève à 140 205 015 052 FCFA", a-t-il indiqué.

Le secrétaire général du gouvernement faisait la lecture du relevé des mesures prises par le gouvernement lors du conseil interministériel dédié à la relance de la SONACOS en présence du Premier ministre, Ousmane Sonko.

"Entre les exercices 2023 et 2024, la SONACOS SA a cumulé des pertes de 33 037 041 985 FCFA qui peuvent être expliquées par plusieurs facteurs", lit -on dans le relevé des décisions.

Cette situation difficile a plongé la société nationale dans "une situation grave caractérisée par des capitaux propres négatifs de 9,5 milliards de francs CFA", renseigne le document.

Le gouvernement compte poursuivre cet élan pour accompagner davantage la SONACOS afin qu'elle puisse améliorer cette filière à travers la mise en oeuvre de certains prérequis préalables nécessaires à la mise oeuvre en 2026 de son plan opérationnel pour faciliter son redressement.

L'autre défi de l'Etat c'est de redorer le blason de la première industrie de transformation du pays dans sa mission d'approvisionnement du marché local en qualité et en quantité suffisante, a poursuivi M. Kamara.

"A l'horizon 2031, la SONACOS SA devra assurer sa propre autonomie de signature pour le financement des campagnes de commercialisation agricole, et commencer à verser des dividendes à ses actionnaires", indique le texte.

Il a rappelé l'importance pour les pouvoirs publics de soutenir le redressement de la société nationale qui va jouer un rôle primordial dans la mise en oeuvre du nouveau référentiel des politiques publiques.

"La SONACOS SA, acteur majeur de la filière arachidière, de l'industrie de transformation et de la commercialisation de produits de grande consommation, joue un rôle stratégique et multidimensionnel au Sénégal", indique la note lue par Boubacar Kamara.

Le relevé final signale que dans le cadre de l'Agenda national de Transformation "Vision Sénégal 2050" qui met en avant, entre autres, la souveraineté alimentaire et la transformation industrielle, ce rôle est appelé à se renforcer.

Mais cela ne peut se faire sans relever les défis auxquels ce fleuron de l'économie nationale fait face ces dernières années.

"Cependant, la persistance d'enjeux critiques pour la société qui fait face à de graves difficultés opérationnelles et financières liées aux gestions antérieures, pose aujourd'hui la question de sa pérennité et sa capacité à sauvegarder sa place dans le tissu économique et social du pays", souligne le texte.