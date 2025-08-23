Sénégal: Ousmane Sonko appelle à une meilleure indexation pour une lisibilité des prix sur le marché

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko a appelé vendredi, les différents acteurs à travailler à une meilleure indexation en vue de parvenir à une meilleure visibilité dans la définition des prix sur le marché.

"Il faut travailler à une meilleure indexation et précision dans la définition des prix. Autrement, cela va être extrêmement difficile. Il nous faut avoir une meilleure visibilité sur les prix [...] pour une rentabilité de l'activité", a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement qui présidait les travaux de clôture du Conseil interministériel consacrés à la relance de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal s'est dit "perplexe" quant aux méthodes de détermination des prix liés parfois au cours du marché mondial.

"On a beaucoup parlé ces derniers temps de la protection des industries naissantes qui font face à la concurrence jugée déloyale, principalement au niveau des mesures douanières et fiscales", a-t-il indiqué.

Il considère que "les autorités doivent se donner les moyens de protéger ces industries pour être en phase avec les ambitions d'industrialiser le pays".

"C'est là qu'il faut comprendre toute notre obsession à régler certains préalables notamment l'offre d'énergie pour parvenir à une réduction des coûts de production qui va permettre aux industries locales d'être plus compétitives", a avancé Ousmane Sonko.

Il a réaffirmé la volonté du gouvernement à accompagner et protéger la première société de transformation du Sénégal.

"Il faut faire le nécessaire pour ne pas affaiblir la SONACOS. Le gel de l'exportation a permis de passer de 13 mille tonnes à 150 mille tonnes", a signalé le Premier ministre.