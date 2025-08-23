Sénégal: Promotion du label « Made in Sénégal » - L'Apda et Domitexka Saloum signent un partenariat

23 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

L'Agence de Promotion et de Développement de l'Artisanat (Apda) et Domitexka Saloum ont signé, ce jeudi 21 août 2025 à Kaolack, un partenariat pour le développement de la filière textile sénégalaise et la promotion du label « Made in Sénégal ». L'annonce a été faite vendredi soir, dans un communiqué publié par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

« Cet accord vise à rapprocher artisanat et industrie, à structurer une filière compétitive et durable, et à promouvoir le label Made in Sénégal. Il s'inscrit dans une dynamique de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, et de valorisation des savoir-faire locaux au service de l'économie nationale », renseigne la note.

La même source indique que Domitexka Saloum ambitionne de générer plus de 4 000 emplois, dont 4 00 déjà effectifs. Un objectif qui confirme le rôle stratégique de Kaolack comme pôle industriel et artisanal.

« Cette initiative illustre l'importance de la collaboration public-privé pour soutenir un développement inclusif, compétitif et durable, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050 », rapporte le texte.

