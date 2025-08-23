Sénégal: Promotion du label « Made in Sénégal » - L'Apda et Domitexka Saloum signent un partenariat

L'Agence de Promotion et de Développement de l'Artisanat (Apda) et Domitexka Saloum ont signé, ce jeudi 21 août 2025 à Kaolack, un partenariat pour le développement de la filière textile sénégalaise et la promotion du label « Made in Sénégal ». L'annonce a été faite vendredi soir, dans un communiqué publié par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

« Cet accord vise à rapprocher artisanat et industrie, à structurer une filière compétitive et durable, et à promouvoir le label Made in Sénégal. Il s'inscrit dans une dynamique de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, et de valorisation des savoir-faire locaux au service de l'économie nationale », renseigne la note.

La même source indique que Domitexka Saloum ambitionne de générer plus de 4 000 emplois, dont 4 00 déjà effectifs. Un objectif qui confirme le rôle stratégique de Kaolack comme pôle industriel et artisanal.

« Cette initiative illustre l'importance de la collaboration public-privé pour soutenir un développement inclusif, compétitif et durable, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050 », rapporte le texte.