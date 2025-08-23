Sénégal: Diourbel - Les fortes pluies paralysent le marché central et plusieurs quartiers

Après une accalmie notée en 2024, la ville de Diourbel connaît à nouveau des inondations. Les pluies diluviennes enregistrées dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 août 2025 ont durement impacté plusieurs familles ainsi que des commerçants du marché Ndoumbé Diop. Les populations en appellent au soutien des autorités étatiques et territoriales.

DIOURBEL - Les fortes précipitations ont provoqué un débordement des eaux pluviales, plongeant de nombreux habitants dans une situation difficile. Le marché Ndoumbé Diop, situé en plein centre-ville, figure parmi les zones les plus touchées. À l'avenue Serigne Cheikh Mbacké, communément appelée « Ndiobène Taye », une centaine de cantines ont dû fermer.

Parmi les sinistrés, Malick Ndiaye, vêtu d'un boubou jaune, contemple avec amertume les dégâts. « Les eaux ont envahi mes deux dépôts et ma cantine. Il n'y a pas eu de pertes matérielles, mais je ne peux plus travailler normalement », confie le commerçant, contraint de cesser ses activités.

Sur cette même avenue, plusieurs boutiques, cantines et ateliers de couture, menuiserie métallique, bijouterie ou cordonnerie ont été inondés. Modou Gueye Diop, délégué du marché Ndoumbé Diop, plaide pour une évacuation rapide des eaux. Selon lui, « ces inondations plombent l'économie locale » et nécessitent des solutions structurelles et durables.

Les quartiers Paris 3, Ngolombité, Médinatoul, Keur Cheikh Ibra Fall et Cité Basse figurent également parmi les zones sinistrées. Dépassées par l'ampleur des dégâts, les populations lancent un appel pressant au préfet, au gouverneur et au maire pour une assistance immédiate, tout en réclamant des réponses pérennes face à la récurrence des inondations. Les pluies ont par ailleurs rendu impraticables plusieurs routes, dont la nationale reliant Diourbel à Bambey.

Face à la gravité de la situation, le gouverneur de la région, Ibrahima Fall, a effectué une tournée dans les sites touchés, accompagné du préfet du département, Abdou Khadir Diop, et du maire de la commune, Malick Fall. Il a annoncé des mesures, parmi lesquelles l'augmentation de la capacité de certaines stations de pompage et l'agrandissement de bassins de rétention. Le gouverneur a également instruit le préfet de mettre en place une commission de recensement des familles impactées, en vue de leur relogement et d'un éventuel soutien par le ministère de la Famille et des Solidarités.