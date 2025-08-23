Congo-Kinshasa: Les FARDC abattent un drone kamikaze de l'AFC/M23 à Nzibira

Ce vendredi 22 août 2025, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont annoncé avoir abattu un drone kamikaze appartenant à la coalition rebelle M23/AFC dans la localité de Nzibira, territoire de Walungu, au Sud-Kivu.

Le drone, selon le sous-lieutenant Mbuyi Kalonji Reagan, porte-parole du secteur opérationnel Sukola 2 Sud-Kivu, visait une position stratégique de l'armée loyaliste. L'intervention rapide et « chirurgicale » du 3309e régiment d'infanterie a permis de neutraliser l'appareil avant qu'il n'atteigne sa cible.

Le porte-parole a dénoncé les incursions répétées des rebelles, qu'il accuse de bafouer l'accord de principe signé à Doha, censé instaurer un cessez-le-feu. Il a également pointé du doigt les alliés du M23, notamment les groupes Twirwaneho et Ngumino, qualifiés de coalition terroriste.

Cette attaque s'inscrit dans une série d'escalades militaires dans l'Est du pays, où les drones kamikazes sont de plus en plus utilisés par les groupes armés pour cibler les forces régulières et les civils. L'armée congolaise affirme rester vigilante et déterminée à préserver l'intégrité territoriale.