Congo-Kinshasa: Le ministre public requiert la peine de mort contre Joseph Kabila

23 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministère public a requis, ce vendredi 22 août, la peine de mort contre Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie, pour trahison, crimes de guerre, organisation d'un mouvement insurrectionnel, et complot, tout en demandant la mise sous séquestre de l'ensemble de ses biens.

Le procureur général, Lucien René Likulia, a présenté Joseph Kabila comme l'instigateur intellectuel des exactions commises par les rebelles de l'AFC/M23 dans l'Est du pays. Il a souligné que les violences -- meurtres, viols, déportations, destructions -- ont causé des préjudices massifs à la République, justifiant une responsabilité pénale individuelle.

Outre la peine capitale, le ministère public a requis :

  • 20 ans de prison pour apologie de crimes de guerre,
  • 15 ans de prison pour complot,
  • Arrestation immédiate du prévenu,
  • Condamnation aux frais et contrainte par corps.

Les parties civiles, qui avaient déjà réclamé 24 milliards USD de dommages à l'État congolais, ont contesté le réquisitoire et maintenu leurs plaidoiries. Elles insistent sur la requalification des infractions, notamment en espionnage, et sur la déchéance de la nationalité congolaise de Joseph Kabila.

La Haute Cour militaire devrait rendre son verdict d'ici le 1er septembre. Le procès, tenu par contumace, suscite une vive attention nationale et internationale. Les proches de Kabila dénoncent une persécution politique, tandis que ses partisans qualifient la procédure de mise en scène orchestrée pour écarter un acteur influent de la scène politique.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.