Le Haut conseil du dialogue social (HCDS) du Sénégal et le Conseil national du dialogue social (CNDS) de la Guinée ont pris l'engagement hier, vendredi 22 aout 2025, au terme de leurs travaux, à mobiliser les mandants tripartites nationaux de leurs deux pays autour de l'atteinte des objectifs des politiques économiques et sociales à travers l'animation, la mise en oeuvre et le suivi-évaluation des Pactes sociaux conclus ; à promouvoir, dans leurs pays, la paix sociale, le travail décent, la prévention des conflits et la valorisation d'un capital humain ; à intensifier la coopération bilatérale à travers des échanges réguliers d'expériences, de bonnes pratiques et d'initiatives conjointes en matière de promotion du dialogue social ; à développer des programmes communs de renforcement de capacités et d'assistance technique au profit des partenaires sociaux des deux pays ; à mettre en place un cadre permanent de concertation pour assurer le suivi des recommandations issues de la présente visite et à développer des initiatives susceptibles de recueillir l'adhésion des institutions tripartites nationales de dialogue social de la sous-région et du continent africain.

Ces engagements sont été dévoilés hier, vendredi 22 août 2025, au cours d'une déclaration faite à Dakar, au siège du HCDS. A travers cette déclaration, qui fait suite à la visite de travail et d'amitié, du 18 au 24 août courant en terre sénégalaise, d'une délégation du Conseil national du dialogue social (CNDS) de la Guinée, conduite par son président, le Docteur Alia Camara, auprès du Haut conseil du dialogue social présidé par Mamadou Lamine Dianté, les deux hommes ont décidé de matérialiser leur volonté commune de raffermir les liens séculaires entre les deux peuples et de promouvoir une coopération entre les mandants tripartites sénégalais et guinéens.

Ils ont, en outre, à travers cette coopération, manifesté l'élan mutuel de leurs nations à s'engager dans un processus d'intégration sous régionale et régionale et de réalisation de l'objectif de l'unité africaine indiqué dans le Projet de référendum constitutionnel 2025 de la Guinée et du gouvernement de la République du Sénégal à travers le changement de paradigme dans l'intitulé du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères.

Ainsi, tenant compte de la volonté des pouvoirs publics à inscrire leurs pays dans une dynamique de développement durable, à travers la Vision 2040 pour une Guinée émergente et prospère et l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, M. Dianté et son homologue ont rappelé l'attachement partagé de leurs mandants tripartites nationaux à jouer leur partition dans la mise en oeuvre de ces référentiels des politiques publiques illustré par la signature du Pacte national de Stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable (PNSS-CID) du Sénégal et du Pacte de stabilité pour la croissance et le progrès social de la Guinée.