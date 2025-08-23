Afrique: Demi-finale Afrobasket et quarts de finale CHAN, ce samedi - Double objectif des Lions

23 Août 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par M.D

Le Sénégal va retenir son souffle ce samedi ou ses sélections de basketball et de football cherchent respectivement une place en finale de l'Afrobasket et un ticket pour le carré d'as pour le compte du championnat d'Afrique des nations (CHAN).

D'abord ce sont les Lions locaux tenants du titre qui vont affronter l'Ouganda, un des pays hôtes du Championnat d'Afrique des nations. Ce sera à partir de 14 heures UTC, au Mandela National Stadium. Champions d'Afrique en titre, les poulains de Souleymane Diallo cherchent à réaliser un back to back afin de rester sur le toit de l'Afrique.

Et a partir de 15 heures UTC, les Lions du basketball livrent un derby épique face aux Aigles du Mali, au Pavilhao Multiusos do Kilamba de Luanda. Mais cette fois pour une place en finale. Ce qui promet de chaudes empoignades.

Samedi 23 août 2025

14h00 - Ouganda vs Sénégal - Stade National Mandela, Kampala

17h00 - Soudan vs Algérie - Stade Amaan, Zanzibar City

