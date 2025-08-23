Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean-Baptiste Tine, a procédé hier à l'inauguration des nouveaux locaux de la Préfecture du département de Mbour.

Construite sur financement propre de l'État du Sénégal, cette infrastructure moderne, érigée sur 612 m² (348 m² au rez-de-chaussée et 264 m² à l'étage), a coûté 224 millions de francs CFA et a été réalisée en seulement neuf (09) mois. Selon le ministre de l'Intérieur, cette réalisation «est le fruit d'un travail collectif et d'une vision commune : celle d'une administration de proximité, moderne et performante».

Ce projet s'inscrit dans l'Agenda Sénégal 2050, dans la dynamique portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, dans le cadre de l'Agenda National de Transformation Sénégal 2050. Celui-ci prévoit notamment la modernisation et la réhabilitation des Gouvernances, Préfectures et Sous-préfectures du pays, longtemps laissées à l'usure du temps.

Trois priorités structurent ce programme :

le renforcement des capacités de l'administration territoriale et des services déconcentrés ; la réforme de la déconcentration et la mise en place du pôle territoire ; la construction, réhabilitation et équipement des sièges administratifs.

Pour Jean-Baptiste Tine, cette nouvelle préfecture n'est pas qu'un simple édifice administratif ; c'est un symbole de proximité avec les citoyens. «Elle est le symbole de l'ambition de redonner toute sa dignité à l'État dans les territoires. Chaque bureau, chaque salle doit être un lieu de service public, d'écoute et de justice», a-t-il affirmé.

Il a appelé les populations et les services à «s'approprier cet espace» afin d'en faire un véritable pont entre l'administration et les citoyens, où chaque demande est considérée et chaque citoyen.

Le ministre a adressé ses félicitations au Directeur général de l'Administration territoriale, au gouverneur de la région de Thiès, au préfet de Mbour, au Directeur des Constructions, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs ayant contribué au succès du projet.