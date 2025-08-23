Sénégal: Filière Oignon - l'Arm vise un approvisionnement correct du marché et une stabilité des prix

23 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

Garantir un approvisionnement correct du marché sénégalais en oignon et maintenir la stabilité des prix, c'est ce vise l'Agence de Régulation des Marchés (ARM). Pour y arriver, une réunion stratégique sur la filière a été organisée vendredi entre le Secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye et les acteurs.

Le Secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, a présidé le 22 août 2025, une réunion stratégique sur la filière oignon.

Cette rencontre, qui s'est tenue au sein de la Direction générale de l'Agence de Régulation des Marchés (ARM), a réuni les principaux acteurs de la chaîne de valeur de l'oignon producteurs, commerçants et services de contrôle.

Le but cette rencontre était d'échanger sur les perspectives d'approvisionnement du marché pour la période festive du Maouloud.

« Les discussions ont notamment mis en évidence la nécessité de garantir un approvisionnement correct et de maintenir la stabilité des prix, un objectif auquel l'ARM accorde une attention toute particulière », rapporte le communiqué de l'ARM.

Cette initiative collaborative souligne l'Agence, représente « une étape décisive vers une meilleure régulation » et une plus grande résilience de la filière.

« Elle illustre l'engagement de l'ARM et de ses partenaires à construire un écosystème agricole plus solide et équitable pour l'ensemble des acteurs, des producteurs jusqu'aux consommateurs », affirme le texte.

