Sénégal: Touba sous les eaux, appel à la solidarité

Les pluies ont provoqué des dégâts considérables dans la ville de Touba. Plusieurs quartiers de la cité religieuse sont actuellement inondés. Serigne Habibou Mbacké, responsable morale de « Touba Ca Kanam », lance un appel à l'État et aux bonnes volontés pour un élan de solidarité envers les sinistrés.

Touba est actuellement confrontée à une situation critique en raison des pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers de la ville. Les pluies des 20 et 21 août ont causé des dégâts considérables, notamment dans les quartiers de Nguiranène, Keur Niang et Ndamatou, réputés être inondables.

Les installations de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) n'ont pas résisté à la forte pluie, exacerbant les problèmes d'inondation. D'autres quartiers tels que Darou Khoudoss, Darou Marnane, Darou Minane, Dianatoul Mahwa, entre autres, sont également touchés. Plusieurs axes routiers sont impraticables en raison des inondations. Des centaines de familles ont été contraintes de quitter leurs maisons, laissant derrière elles des biens engloutis par les eaux.

À Darou Marnane, l'éboulement du canal qui devait évacuer les eaux de la mairie de Touba vers la station mise en place par « Touba Ça Kanam » a entraîné l'inondation de plusieurs maisons. L'installation ne pouvait plus résister à la pression de l'eau de pluie. Les autorités sont appelées à intervenir rapidement pour limiter les dégâts et sécuriser les zones à risque.

L'association « Touba Ça Kanam » avait déjà lancé une opération de secours baptisée « opération wallu » l'année dernière pour venir en aide aux sinistrés. Son responsable moral, Serigne Habibou Mbacké, après un tour des zones inondées, a appelé l'État et les bonnes volontés à un élan de solidarité envers les sinistrés.

Il a invité également la famille de Serigne Touba à apporter son aide. Récemment, les deux bassins de rétention de Pofdy et Darou Rahmane se sont affaissés, provoquant de graves problèmes dans le village voisin de Ndock. Les eaux ont inondé les cultures et certaines ruelles, causant d'importants dégâts. Les populations sinistrées ont sollicité l'aide des autorités.

Lors d'une visite dans la localité, le directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a annoncé que l'État allait indemniser les populations touchées. Outre les projets mis en oeuvre par les autorités pour lutter contre les inondations, le ministre Cheikh Tidiane Dièye avait fourni aux populations un important lot de motopompes. Aujourd'hui, il est à nouveau sollicité.