Sénégal: Célébration du Mawlid - Tivaouane dévoile le thème de l'édition 2025

Les préparatifs vont bon train à Tivaouane en perspective du Mawlid al-Nabi, qui sera célébré cette année le 5 ou le 6 septembre prochain, sous le thème : « Célébrer le Mawlid pour une société solidaire et unie », selon des informations obtenues auprès du service communication.

D'ailleurs, la cellule Zawiya Tijaniyya, avec à sa tête Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine, a annoncé la tenue d'un point de presse ce samedi à 12 h, en vue de revenir en détail sur le programme d'animations scientifiques et culturelles qui sera organisé. Cette initiative vise à revisiter la vie et l'oeuvre d'El Hadj Malick Sy (RTA).

Il sera également question d'échanger avec les représentants de la presse sur les conditions relatives à l'accréditation des équipes, à leur hébergement durant l'événement, ainsi qu'aux modalités d'occupation médiatique (espaces, installations, dispositifs techniques). Une démarche qui permettra de favoriser une organisation et une couverture optimales de ce grand événement religieux.

On apprend également que ce face-à-face avec les journalistes sera l'occasion, pour les autorités de Tivaouane, de rappeler l'orthodoxie du Gamou et de délivrer un message fort à l'endroit des millions de talibés qui convergeront vers la ville sainte dès l'ouverture des séances de Buurd, prévue en début de semaine.