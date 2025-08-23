Afrique: CHAN 2024 - Les Barea qualifiés en demi-finale aux tirs au but face au Kenya

Les Barea A' de Madagascar ont arraché leur qualification pour les demi-finales du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, dominant les Harambee Stars du Kenya 4-3 aux tirs au but (1-1 après prolongations) au Moi International Sports Centre Kasarani, ce vendredi soir. Les protégés de Rôrô Rakotondrabe affronteront le vainqueur entre le Soudan et l'Algérie en demi.

Les Barea A' de Madagascar ont écrit une nouvelle page de leur histoire ce vendredi soir, se qualifiant pour les demi-finales du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024. Face aux Harambee Stars du Kenya, l'un des pays hôtes, au Moi International Sports Centre Kasarani, les Malgaches ont triomphé lors d'une séance de tirs au but intense (4-3), après un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire.

Souvent dominés, les Malgaches ont tenu bon face à des Kényans plus entreprenants, mais parfois maladroits ou malchanceux devant le but. La rencontre a tenu toutes ses promesses, offrant un spectacle disputé entre deux équipes déterminées. La première période s'est soldée sur un score nul et vierge, malgré une domination malgache dans la possession. Les Barea ont peiné à pénétrer la défense adverse, tandis que les Kenyans, portés par leurs supporters, ont buté sur un Toldo impérial dans les cages malgaches.

À la reprise, les Harambee Stars ont pris l'avantage à la 66e minute grâce à une tête d'Alphonse Omija, servi par Muchiri sur un coup franc. La réponse malgache n'a pas tardé : une faute de main dans la surface à la 66e minute a offert un penalty, converti par Fenohasina Gilles Razafimaro trois minutes plus tard (69e), ramenant les deux équipes à égalité.

Malgré des occasions de part et d'autre, le score est resté bloqué à 1-1, poussant le match en prolongation. À la 105e minute, une attaque kényane dangereuse a été neutralisée par Rado, providentiel sur la ligne de but de Toldo. La décision s'est jouée aux tirs au but. Toky a manqué le deuxième tir malgache, mais Kibwenge a raté le quatrième tir kenyan, stoppé par Toldo, avant qu'Alphonse Omija ne manque le cadre sur le cinquième, scellant la victoire des Barea.

Les protégés de Rôrô Rakotondrabe, euphoriques, affronteront en demi-finale le vainqueur du match entre le Soudan et l'Algérie, au Benjamin Mkapa Stadium, en Tanzanie le 26 août, avec l'ambition de surpasser leur troisième place de l'édition 2022. De nombreux Malgaches ont célébré cette victoire dans la rue, prouvant une fois de plus que le sport unit toute la population, même lorsqu'ils l'ont vue derrière leur écran.