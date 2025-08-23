Madagascar: Ambassade de Chine - 80e anniversaire de la victoire antifasciste commémorée

Placée sous le thème « souvenir du passé, bâtir l'avenir », la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale antifasciste a eu lieu hier à l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo.

L'événement, organisé conjointement par l'Ambassade de la République populaire de Chine à Madagascar et l'Université d'Antananarivo, a réuni plusieurs personnalités académiques et diplomatiques. Étaient notamment présents la vice-présidente de l'Université, le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine, le directeur de l'Institut Confucius, le doyen de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques, ainsi que des enseignants-chercheurs de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, sans oublier des étudiants de l'Institut Confucius.

Conflits mondiaux

Au cours du colloque, les intervenants ont mis l'accent sur la contribution historique de Madagascar durant les grands conflits mondiaux. Des chercheurs ont rappelé que « des soldats malgaches furent enrôlés dans l'armée française pendant la période coloniale et envoyés sur les fronts européens ».

Madagascar elle-même n'a pas été épargnée par la guerre : entre 1940 et 1943, les troupes britanniques, majoritairement composées de soldats sud-africains, ont débarqué à Diego-Suarez. « Des sous-marins japonais ont également été repérés dans la région et coulés dans la baie de Diego-Suarez, confirmant que l'île fut bel et bien un théâtre actif de la Seconde Guerre mondiale », ont-ils précisé.

Générations futures.

À travers ces échanges, les organisateurs ont souligné « l'importance de préserver la mémoire de ces événements afin de mieux comprendre le rôle de Madagascar dans l'histoire mondiale et de tirer des leçons pour l'avenir ». Ils ont affirmé « se souvenir de la guerre, c'est oeuvrer pour la paix », en insistant sur la nécessité de promouvoir un monde pacifique où les générations futures ne connaîtront plus les horreurs des conflits armés.