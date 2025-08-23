Madagascar: Ministère des Travaux publics - Suivi des travaux de réhabilitation sur la RN 31

L'équipe de Richard Rafidison ne veut rien lâcher. Jeudi dernier, les travaux de réhabilitation de la Route Nationale 31, reliant Ankazobetsiahy à Bealanana, ont fait l'objet d'une visite officielle. Financé par la Banque mondiale, le chantier est exécuté par l'entreprise ESE CCEED.

L'équipe de la Banque mondiale, accompagnée des représentants de l'UGP PCMCI, de la DRTP Sofia et du MDC 4S, a constaté l'avancement des travaux. À ce jour, 79 dalots sont achevés et 5 ponts cadres sont en cours de réalisation entre le PK 0 et le PK 27 (Ankazobetsiahy - Ambalavelona). La couche de fondation est bien visible sur cette même section.

L'élargissement de la route atteint désormais le PK 40, au niveau d'Antsahabe. Par ailleurs, la centrale d'enrobage est déjà opérationnelle. Les parties prenantes ont réaffirmé leur engagement commun à poursuivre les efforts engagés au cours du dernier trimestre et à renforcer les moyens matériels pour accélérer les travaux. La collaboration reste au coeur de la réussite de ce projet structurant pour la région.