Madagascar: Céline Ratsiraka - L'ex-Première dame s'est éteinte hier

OEuvrant à la fois sur le plan social, elle a été aussi active dans la dynamisation du parti créé par son mari.

Le parti Arema est en deuil. Céline Velonjara Ratsiraka, épouse de l'ancien président Didier Ratsiraka, s'est éteinte vendredi 22 août à l'âge de 87 ans. Née le 30 janvier 1938, elle a traversé plusieurs décennies de vie politique malgache aux côtés de son mari, dont elle fut le soutien indéfectible. Première dame durant les différents mandats de Didier Ratsiraka, figure centrale de la Deuxième République, elle a incarné une présence discrète mais constante auprès de Ratsiraka.

L'annonce de sa disparition a suscité une émotion tant dans la sphère politique que dans l'opinion publique. De nombreux témoignages saluent sa « fidélité et sa simplicité ». L'artiste Paul Bert Rahasimanana, connu sous le nom de Rossy, a rappelé que « Maman Céline est l'exemple type d'une femme fidèle, simple, marrante et pleine d'humour et de malices, qui est restée aux côtés de son mari dans toutes les circonstances et les vicissitudes de la vie politique ».

Camarade

Au-delà de son rôle de Première dame, Céline Ratsiraka s'était impliquée dans la vie militante, notamment au sein du parti Arema, créé par son époux en 1976. Herivelona Ramanantsoa, ancien cadre du parti, garde le souvenir d'une formatrice proche de la jeunesse militante. « Camarade Céline Ratsiraka nous a formés au sein du parti Arema, quand j'étais encore jeune responsable du parti à l'époque », a-t-il confié, soulignant l'importance de son rôle dans la transmission des idéaux de la Révolution socialiste malgache sous le régime Ratsiraka.

Dans la sphère familiale, son souvenir reste celui d'une mère et d'une « figure de dévouement ». Roland Ratsiraka, neveu de Didier Ratsiraka et homme politique, a rendu hommage à celle qui fut « un pilier au sein de la famille ». « Céline Ratsiraka a tout fait pour sa famille et pour le pays. Elle nous a donné beaucoup d'amour », a-t-il déclaré.

Durant les 23 années de présidence de Didier Ratsiraka, de 1975 à 1993 puis de 1997 à 2002, Céline Ratsiraka a partagé les espoirs et les turbulences d'une époque marquée par des choix politiques forts, une vision souverainiste et des crises qui ont façonné l'histoire contemporaine de Madagascar.