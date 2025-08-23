Madagascar: Gouvernement - Remaniement au retour des vacances

Certains ministres seront remerciés - au propre comme au figuré - à la rentrée en septembre.

22 août 2024-22 août 2025

Cela faisait un an hier que l'actuel gouvernement a été formé avec une obligation de résultats. « Si nous ne réalisons pas le travail et les défis qui nous sont confiés, nous démissionnerons sans attendre ». 12 mois après, aucun ministre ni secrétaire d'Etat n'a rendu son tablier quand bien même les résultats seraient peu satisfaisants pour plusieurs membres de la classe gouvernementale. « Les attentes de la population sont immenses », a souligné le président de la République dans la lettre qu'il a adressée aux membres du gouvernement le 9 septembre 2024.

Vacances studieuses

« Plus d'excuses en cas de retard ou d'échecs », a averti le chef de l'Etat. En ordonnant que « chaque ministre doit disposer d'un tableau de bord pour le suivi de ses projets, accessible à tout moment par la Présidence et la Primature ». Le locataire d'Iavoloha passera probablement des vacances studieuses jusqu'au 1er septembre pour noter les ministres qui n'ont d'ailleurs pas fait l'objet d'évaluation à la fin du premier semestre le 22 février 2025.

Double répit

Leur maintien dans le gouvernement dépend des résultats qu'ils ont obtenus ou pas obtenus (c'est selon) à la fin de ce second semestre c'est-à-dire durant un an. Et ce, après avoir bénéficié d'un double moment de répit à l'occasion du Vème Sommet de la Commission de l'Océan Indien et du 45ème Sommet des chefs d'Etat de la SADC.

La nomination du prochain ministre des Transports et de la Météorologie sera l'opportunité pour le président de la République et le PM de procéder à un remaniement partiel voire en profondeur de l'équipe gouvernementale. En écartant notamment les maillons faibles qui n'arrivent pas à suivre le rythme. « Seul je pourrais aller vite, mais ensemble nous irons loin », a fait remarquer le président Andry Rajoelina. Le TGV laissera sur le quai, les ministres qui ont du mal à aller vite et aller loin.