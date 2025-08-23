Madagascar: Affaire Boeing 777 - Auditions au pôle anti-corruption jusqu'à tard dans la nuit

L'affaire est désormais traitée par le Pôle anti-corruption (PAC), dont les locaux se trouvent à la Cité des 67Ha, et non par le tribunal de première instance. Pas moins de 17 individus ont été entendus par le parquet du PAC.

À l'heure où nous mettons sous presse, l'audition proprement dite n'avait pas encore commencé, les magistrats en étant encore à la lecture des dossiers. Parmi les personnes concernées figurent l'ancien ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que le Directeur général de l'Aviation civile. Onze employés de la société UDAAN, allant des agents de sécurité aux responsables, ont également été entendus dans le cadre de cette affaire liée au Boeing 777.

Nous en saurons davantage dans notre prochaine édition concernant les résultats du déferrement, une procédure suivie de près par la brigade criminelle et par le Bureau fédéral d'investigation (FBI), représenté par trois enquêteurs spécialement dépêchés à Antananarivo. Tard dans la nuit d'hier, les interrogatoires se sont poursuivis au PAC, dont les locaux étaient placés sous haute sécurité et interdits d'accès aux journalistes et photographes. Les observateurs continuent de suivre avec intérêt l'évolution du dossier et attendent les résultats du déferrement.