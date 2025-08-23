Madagascar: Airtel Africa - Partenariat stratégique avec Xtelify, pour renforcer la digitalisation

Les capacités numériques de pointe de Xtelify vont accélérer la transformation digitale d'Airtel Africa. En effet, cette filiale à 100% de Bharti Airtel qui regroupe l'ensemble des actifs et expertises numériques d'Airtel, a lancé la semaine dernière, une plateforme logicielle alimentée par l'IA.

Conçue pour l'avenir, cette plateforme aidera les opérateurs télécoms du monde entier, dont Madagascar à se libérer de la complexité structurelle, à se recentrer sur le client, à améliorer l'expérience utilisateur, à réduire le taux de résiliation et à augmenter le revenu moyen par utilisateur (ARPU).

150 000 agents

Dans ce cadre, Xtelify mettra à disposition ses plateformes logicielles, notamment Data Engine, Work et IQ. Le déploiement de Xtelify Data Engine et Xtelify Work permettra d'armer les 150 000 agents terrain d'Airtel Africa dans 14 pays avec des insights de marché pour des stratégies de micro-ciblage, et de déployer des cas d'applications prioritaires tels que la lutte contre les spams et la fraude pour protéger les clients sur tout le continent.

La plateforme Xtelify IQ permet des interactions clients omnicanales, en temps réel et hautement sécurisées, améliorant à la fois la qualité de service et l'expérience client. Jacques Barkhuizen, directeur des systèmes d'information groupe chez Airtel Africa, a déclaré : « Ce partenariat marque une avancée majeure dans notre ambition de construire l'avenir numérique de l'Afrique. En tirant parti des plateformes d'IA d'Airtel, déjà éprouvées en Inde, nous simplifions nos opérations tout en accélérant la personnalisation des expériences pour nos clients. Airtel Africa tire parti des solutions développées par Airtel India - une synergie puissante qui stimulera une croissance durable, l'innovation et une valeur inégalée sur nos 14 marchés africains. »Binod Srivastava, Directeur commercial - Global Business, Bharti Airtel, a ajouté : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Airtel Africa. En combinant notre plateforme Xtelify innovante avec la vision d'Airtel Africa, nous allons impulser leur transformation digitale et relever les défis majeurs du secteur, comme la lutte contre les spams et la fraude, pour assurer la meilleure protection possible aux clients. Nous sommes impatients de bâtir un partenariat durable, et de fixer ensemble de nouveaux standards pour l'industrie ».

14 milliards de transactions par minute

Xtelify a également lancé une plateforme cloud souveraine de niveau télécom - « Airtel Cloud ». Conçue pour gérer 14 milliards de transactions par minute pour les besoins internes d'Airtel en Inde, cette plateforme cloud souveraine est désormais étendue pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises indiennes. Hébergée dans des centres de données nouvelle génération durables, avec une gestion automatisée des ressources grâce à l'IA générative, et gérée par 300 experts cloud certifiés, Airtel Cloud propose des services IaaS, PaaS, de connectivité avancée, et garantit une migration sécurisée, une mise à l'échelle fluide, des coûts réduits et aucune dépendance à un fournisseur unique.