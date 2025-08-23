Madagascar: Pacte énergétique - Volobe Amont parmi les projets phares pour accélérer la transition

Cette année, le projet hydroélectrique de Volobe Amont prend une nouvelle dimension avec l'entrée d'EDF Renouvelables dans son capital, aux côtés d'AXIAN Energy et d'Africa50.

Acté en avril 2025 sous l'égide des présidents Andry Rajoelina et Emmanuel Macron, ce partenariat symbolise l'alignement stratégique entre la souveraineté énergétique de Madagascar et les standards internationaux d'excellence technique, financière et environnementale. Cette infrastructure majeure, qui vise à produire 120 MW d'énergie propre, renforce la capacité nationale tout en réduisant les coûts de production, notamment pour la Jirama. Selon ses promoteurs, le projet Volobe Amont porte une ambition d'inclusion territoriale, en intégrant des infrastructures d'accès, des retombées locales concrètes et des normes environnementales rigoureuses.

Partenaires

L'adhésion de CGHV au Pacte énergétique national confirme cette volonté d'inscrire le projet dans une dynamique de transparence, de responsabilité sociale et de contribution active à la stratégie énergétique du pays. En tant que société porteuse du projet Volobe Amont, CGHV rassemble autour d'elle une coalition d'acteurs engagés - AXIAN, Africa50, EDF Renouvelables - incarnant un modèle exemplaire de gouvernance multipartite. Outre sa dimension énergétique, Volobe Amont participe aussi à la transformation du paysage de l'investissement à Madagascar.

L'implication de la Société Financière Internationale (SFI), du Groupe Banque mondiale et de bailleurs de premier plan renforce sa crédibilité et son potentiel de réplication. Ce projet phare, dont la mise en service est attendue dans les prochaines années. Il s'inscrit pleinement dans la vision d'une transition énergétique souveraine, équitable et durable pour Madagascar, tout en marquant un tournant dans la coopération public-privé sur le continent africain.