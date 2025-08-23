Madagascar: Dialogue local - Volobe mise sur la proximité avec les populations

23 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

Depuis 2020, le projet Volobe Amont développe un Plan d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP) pour structurer ses relations avec les communautés locales. Une stratégie basée sur l'écoute, l'information et la cohabitation autour d'un projet à fort impact territorial.

Au coeur de cette démarche, le centre d'information mobile - opérationnel depuis mars 2025 - sillonne les zones concernées afin de répondre aux questions, enregistrer les préoccupations, et informer sur les évolutions du projet. Ce dispositif complète les actions d'information continue engagées dès les premières phases du projet, notamment via les consultations publiques, les réunions de sensibilisation ou encore les campagnes d'information menées en collaboration avec les autorités locales.

Les comités locaux de concertation jouent également un rôle clé dans la médiation entre les parties. À travers ces instances, les riverains sont associés aux discussions sur les retombées du projet, les mesures environnementales, les actions de compensation et les perspectives à long terme. Si le projet Volobe reste avant tout un chantier énergétique, sa progression s'accompagne d'un effort pour maintenir un dialogue régulier avec les populations. Une exigence devenue essentielle dans un contexte où l'acceptabilité sociale constitue un facteur déterminant de réussite.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.