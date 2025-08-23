Madagascar: Dialogue local - Volobe mise sur la proximité avec les populations

Depuis 2020, le projet Volobe Amont développe un Plan d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP) pour structurer ses relations avec les communautés locales. Une stratégie basée sur l'écoute, l'information et la cohabitation autour d'un projet à fort impact territorial.

Au coeur de cette démarche, le centre d'information mobile - opérationnel depuis mars 2025 - sillonne les zones concernées afin de répondre aux questions, enregistrer les préoccupations, et informer sur les évolutions du projet. Ce dispositif complète les actions d'information continue engagées dès les premières phases du projet, notamment via les consultations publiques, les réunions de sensibilisation ou encore les campagnes d'information menées en collaboration avec les autorités locales.

Les comités locaux de concertation jouent également un rôle clé dans la médiation entre les parties. À travers ces instances, les riverains sont associés aux discussions sur les retombées du projet, les mesures environnementales, les actions de compensation et les perspectives à long terme. Si le projet Volobe reste avant tout un chantier énergétique, sa progression s'accompagne d'un effort pour maintenir un dialogue régulier avec les populations. Une exigence devenue essentielle dans un contexte où l'acceptabilité sociale constitue un facteur déterminant de réussite.