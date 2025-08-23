Madagascar: Des retombées sociales et environnementales évoquées par les communautés locales

Outre l'ambition énergétique, le projet Volobe Amont implique une série d'initiatives concrètes au bénéfice des communautés riveraines, traduisant un engagement sociétal fort.

Parmi les actions les plus emblématiques figurent la réhabilitation d'une piste en partenariat avec les autorités locales, entreprises privées et la commune de Fanandrana, ainsi que la distribution de kits scolaires lors de l'événement communautaire « Lavaravigna ». Plus de 10 000 bénéficiaires directs sont déjà recensés dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité ou encore de l'amélioration des infrastructures.

La sécurité figure également parmi les priorités. Un protocole a été établi avec la Gendarmerie nationale, la Préfecture et les élus locaux afin de renforcer la stabilité dans la zone. De plus, la réparation de la barge utilisée pour les traversées et la commande d'une nouvelle embarcation témoignent d'un souci de mobilité et d'accessibilité au service des populations.

Progrès

Par ailleurs, le volet information et transparence est aussi développé, avec la création d'un centre d'information mobile ouvert depuis mars 2025, destiné à renforcer le dialogue de proximité avec les habitants. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du Plan d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP) mis en place dès 2020. « Grâce au projet Volobe, nous constatons plusieurs améliorations dans nos vies quotidiennes », témoigne une habitante de Fanandrana.

Bref, les effets du projet sont multiples, touchant santé, accès facilité, reconnaissance des élèves méritants, etc. En effet, Volobe Amont se présente comme un projet de territoire, articulant vision énergétique, responsabilité sociale et respect des communautés. Enraciné dans son environnement, il démontre qu'un grand projet peut aussi être vecteur de transformation locale.