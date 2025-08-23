Madagascar: Volobe Amont - Un projet énergétique au coeur de la souveraineté nationale

À l'heure où Madagascar s'efforce de résoudre sa crise énergétique et de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, le projet de centrale hydroélectrique de Volobe se présente comme une pièce majeure de la stratégie énergétique nationale.

Fournir une électricité plus fiable et durable à près de 2 millions de Malgaches avec une capacité de 120 MW. Tel est l'objectif du projet d'aménagement de centrale hydroélectrique de Volobe Amont, à environ 40 km de Toamasina. Mise en oeuvre par la Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe (CGHV) et appuyé par un consortium privé, le projet s'inscrit dans un cadre de partenariat public-privé (PPP) inédit à Madagascar.

Au-delà de la production d'énergie, Volobe ambitionne d'améliorer l'accès à l'électricité dans la région Atsinanana, d'attirer les investissements et de favoriser le développement industriel régional. D'après les représentants de la compagnie, le projet inclut également des travaux d'électrification rurale pour une centaine de villages et la création de plusieurs milliers d'emplois directs et indirects durant la phase de construction.

Vers la transition énergétique

Le recours à l'hydroélectricité, source d'énergie renouvelable, s'aligne avec les engagements climatiques de Madagascar. Volobe pourrait permettre d'éviter l'émission de plus de 200 000 tonnes de CO₂ par an en remplaçant partiellement la production thermique. Mais cette transition pose aussi des défis. La dépendance à une seule source hydraulique soulève des questions en cas de perturbations climatiques, et la centralisation du projet à l'Est du pays pourrait exacerber les déséquilibres régionaux si elle n'est pas accompagnée de politiques d'aménagement équitables.

Certes, le succès du projet dépendra de sa capacité à concrétiser ses promesses : qualité de service, inclusion des populations riveraines, transparence dans la gouvernance et équilibre entre intérêt privé et service public. Dans un pays où seulement une infime partie de la population a accès à l'électricité, Volobe est attendu, mais il ne pourra être la seule réponse.