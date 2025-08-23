Madagascar: LTP Alarobia - Une journée porte ouverte sur l'énergie solaire

Une journée porte ouverte axée sur la formation en énergie solaire sera organisée par le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle au LTP Alarobia le lundi 25 août à 8h30.

Au cours de cet événement, les participants auront l'opportunité de visiter les laboratoires et d'assister à la projection de films documentaires sur les métiers des énergies renouvelables. Des professionnels du secteur de l'énergie solaire partageront leur expérience, tandis que des sessions d'orientation seront organisées pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce domaine.

De nombreuses animations et jeux viendront ponctuer la journée. Le développement des énergies renouvelables est crucial pour améliorer l'accès à l'électricité en milieu rural, où le taux d'accès est très faible. Madagascar s'engage de plus en plus dans le développement de l'énergie solaire pour l'électrification rurale et les zones urbaines grâce à un fort soutien des institutions, des entreprises et des organisations internationales, avec des projets variés allant des kits domestiques aux systèmes d'approvisionnement énergétique décentralisé.