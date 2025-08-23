Madagascar: Institut Confucius - 50 bourses offertes par l'Ambassade de Chine

Les étudiants les plus méritants de l'Institut Confucius ont reçu une bourse de l'ambassade de Chine. L'objectif est de les encourager à approfondir leurs études de la langue et de la culture chinoises.

L'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo (ICUA) a organisé hier une cérémonie en l'honneur de ses étudiants les plus méritants. Cinquante d'entre eux, qui ont obtenu les meilleures notes dans les différents sites d'enseignement de l'Institut à Antananarivo, Antsirabe et Mahajanga, ont reçu des bourses d'études. Ces bourses, d'un montant total de 16,3 millions d'ariary, ont été offertes par l'Ambassade de Chine.

« L'objectif de ces bourses est d'encourager les étudiants à continuer d'approfondir leurs connaissances de la langue et de la culture chinoises », selon Maroy Prisca Rasoanirina, Directrice malgache de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo. En plus de la remise des bourses, l'Institut a également profité de l'occasion pour remettre des prix aux participants du concours « Pont vers le Chinois ». Cette initiative souligne une fois de plus la mission de l'Institut de créer un lien entre les cultures malgache et chinoise en valorisant le travail et le dévouement de ses étudiants.

Coopération

L'Ambassade de Chine et l'Institut Confucius d'Antananarivo entretiennent une coopération étroite et dynamique visant à promouvoir la langue et la culture chinoises, ainsi qu'à renforcer les échanges culturels et académiques entre la Chine et Madagascar. Cette collaboration se manifeste par l'organisation d'événements culturels, l'encouragement de l'apprentissage du chinois par les jeunes Malgaches, et des projets d'expansion des Instituts Confucius dans d'autres villes de Madagascar.

Une particularité de cet Institut est non seulement d'offrir des bourses d'études pour récompenser l'excellence académique, mais aussi de promouvoir la langue et la culture chinoises à travers divers événements. Au-delà de l'apprentissage linguistique, la formation peut offrir de multiples opportunités et ouvrir de nouveaux horizons professionnels aux bénéficiaires.