Madagascar: RN2 - Une heure de coupure ce jour sur un tronçon entre Manjakandriana et Marozevo

La circulation sera interrompue pendant une heure, de 12 heures à 13 heures, ce jour 23 août 2025, sur un tronçon de route long de 3,5km entre Manjakandriana et Marozevo, sur la RN2 reliant Antananarivo et Toamasina.

Selon le communiqué émis par le ministère des Travaux Publics, la coupure de la circulation concerne le tronçon allant du PK 61+000 jusqu'au PK 63+500. La raison de cette coupure momentanée de la circulation est le tir de mine, nécessaire dans le cadre des travaux d'entretien périodique de cette partie de la route nationale. Durant l'intervention, la circulation sera complètement à l'arrêt, aucune déviation n'étant possible sur place.

Les usagers devront ainsi tenir compte de cette coupure de la circulation, notamment en ajustant les horaires de départ et arriver avant midi aux points kilométriques concernés, afin d'éviter l'attente d'une heure, une fois arrivés au niveau du tronçon momentanément inaccessible. Dans tous les cas, tous les usagers sont tenus de suivre scrupuleusement les consignes émises par les responsables présents sur les lieux.