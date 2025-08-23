Madagascar: Baccalauréat 2025 à Antananarivo - Délibération achevée, hier, résultats attendus ce jour

Finalement, les résultats seront disponibles quelques jours après la date initialement prévue, mais restent dans un délai de moins d'un mois après la fin des épreuves.

La séance de délibération s'est tenue, hier, 22 août 2025 pour le baccalauréat dans la province d'Antananarivo. Le jury a convenu d'une note de 10/20 à la délibération. Les candidats, dans l'attente des résultats depuis plusieurs semaines, seront fixés sur leur sort au plus tard ce jour. Soit, un peu moins d'un mois après la fin des épreuves du baccalauréat général, et une vingtaine de jours après la fin des épreuves du baccalauréat technique.

Statistiques

A l'issue de la délibération d'hier, les principales statistiques ont commencé à fuiter dans les réseaux sociaux hier après-midi, faisant état d'un recul des performances globales avec un taux de réussite de 47,49% pour le baccalauréat général (bien moins que les 54,88% d'admis au baccalauréat général en 2024) si le taux de réussite global de l'an dernier était de 56,31% pour Antananarivo. Selon les indiscrétions, le taux de réussite est 70,30% pour le baccalauréat technique, également en baisse par rapport aux 74,72% d'admis au baccalauréat technique et professionnel en 2024.

Publication des résultats

Les résultats du baccalauréat 2025 sont attendus ce jour. Ils seront disponibles uniquement par les voies autorisées, à savoir les tableaux d'affichage officiels, les opérateurs de téléphonie Airtel, Yas et Orange, ainsi que le journal partenaire de l'Université d'Antananarivo. Ladite université a mis en garde contre toute diffusion des résultats par des voies non autorisées, notamment les réseaux sociaux, et a indiqué que les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires.