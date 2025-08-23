Angola: Francisco Furtado souligne les actions menées contre la contrebande de carburant

22 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par PMV/JL/BS

Soyo — Le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, Francisco Pereira Furtado, a déclaré jeudi, dans la ville de Soyo, province du Zaire, que la Commission interministérielle de lutte contre la contrebande de carburants a adopté des mesures structurelles pour enrayer ce phénomène dans le pays.

Parmi les actions mises en oeuvre entre septembre 2024 et le premier semestre 2025, il a mis en avant la fermeture du terminal fluvial de Kimbumba, à Soyo, qui était utilisé pour la contrebande de carburants et de produits de première nécessité vers la République démocratique du Congo (RDC).

Le responsable a également souligné la restructuration du terminal portuaire et fluvial de Soyo, avec des améliorations ayant contribué au contrôle de l'immigration et de la pêche illégale, ainsi que la fermeture de stations-service situées dans des zones reculées, dont certaines exploitées par des ressortissants étrangers dans des activités réservées exclusivement aux citoyens nationaux.

Francisco Furtado a indiqué que la commission a aussi procédé à la révision du modèle de délivrance des licences pour le transport et l'exploitation de produits pétroliers, en introduisant de nouveaux mécanismes de contrôle.

Des micro-opérations ont également été menées pour lutter contre la contrebande de carburants, l'immigration illégale et le trafic de ressources minérales stratégiques.

Malgré les progrès, le ministre a reconnu que la commission est confrontée à la résistance des contrebandiers et de certains cercles de la société civile, qui recourent à des campagnes de désinformation et à des tentatives de manifestations pour entraver l'action des autorités.

Le ministre d'État a toutefois assuré que les efforts se poursuivront, sous la coordination de l'Observatoire national de lutte contre l'immigration illégale, l'exploitation et le trafic illicite de minéraux stratégiques.

