Afrique: L'Exécutif souhaite renforcer la confiance dans la zone de libre-échange régionale

Luanda — L'Exécutif angolais souhaite accorder une attention particulière à la conformité de la production nationale afin de renforcer la confiance et d'améliorer la compétitivité dans la zone de libre-échange régionale (ZLER),, a déclaré ce vendredi, à Luanda, le directeur général de l'Institut national de l'infrastructure de la qualité (INIQ), Carmo dos Santos.

S'exprimant lors du lancement et de la présentation de la feuille de route pour la vérification de la conformité des matériaux et produits de construction, il a souligné que ce processus réduira les importations.

Il a expliqué que cette feuille de route, d'un montant de 150 millions de kwanzas, est le fruit de l'attention portée par l'Angola à la situation des marchés nationaux, régionaux et internationaux.

Il a précisé que le processus couvrira initialement 30 produits répertoriés qui devront être vérifiés au cours des 12 prochains mois.

« Le processus est dynamique et continu. Les 30 produits sont actuellement répertoriés, mais nous pourrions éventuellement en inclure certains au cours de cette année. J'encourage vivement les producteurs de matériaux de construction à y adhérer », a-t-il déclaré.

Selon le directeur, la vérification de la conformité vise à confirmer l'adéquation d'un produit ou d'un procédé donné, en fonction de ses exigences et spécifications techniques, au bénéfice des producteurs et, surtout, des acheteurs et des consommateurs.

Il a ajouté que ces produits sont plus compétitifs, plus sûrs et offrent de meilleures opportunités de pénétration sur de nouveaux marchés, notamment étrangers, étant donné que la qualité des produits, mesurée et déclarée techniquement, est cruciale pour leur circulation dans les circuits commerciaux.

Il a souligné que d'autres produits, tels que les aliments et les boissons, bénéficieront également prochainement d'une attention particulière de la part du gouvernement et de l'INIQ, dans le cadre de leurs responsabilités et de leur plan d'action.

Il a affirmé que ce processus contribuera à réduire les importations, à accroître les exportations et à renforcer la confiance et la sécurité des produits fabriqués en Angola, ainsi que des produits importés.

À cet effet, il a annoncé que le secteur disposera bientôt d'une feuille de route similaire pour les aliments et les boissons, fondée sur les mêmes principes.

Par ailleurs, le directeur national de l'industrie, Evaristo Baptista, estime qu'il s'agit d'un moment important pour le pays, car une grande partie des produits nationaux ne sont toujours pas certifiés.

« Nous sommes conscients que notre pays dispose déjà d'une large gamme de produits, non seulement liés au secteur de la construction, mais aussi à d'autres secteurs, notamment l'alimentation, les boissons, les minéraux, les plastiques et bien d'autres », a-t-il souligné.

José Sousa, représentant de l'Association angolaise des fabricants de matériaux de construction (AIMCA), a considéré ce processus comme un tournant positif pour améliorer la conformité des matériaux, leur donner une plus grande visibilité et encourager les représentants des entreprises à réfléchir sur le chemin parcouru.

Le lancement de la feuille de route de vérification, menée par le ministère de l'Industrie et du Commerce par l'intermédiaire de l'Institut national des infrastructures de qualité (INIQ), couvre au moins 30 matériaux du secteur de la construction, notamment l'acier, les profilés métalliques, les blocs de ciment, la tôle, le ciment, le béton prêt à l'emploi, les granulats, les matériaux électriques, les plastiques, la pierre, les peintures, les adjuvants et mortiers, les projets structurels et les matériaux bitumineux.