Angola: Construction des infrastructures de la Marginale de Corimba dans 20 mois

Luanda — La construction de la première phase de l'infrastructure de la Marginale de Corimba, dans la municipalité de Samba, à Luanda, dont le contrat a été attribué ce vendredi, durera un an et huit mois.

Les travaux sont réalisés par l'entreprise portugaise Mota-Engil, financée par une ligne de crédit portugaise.

Le projet comprend des travaux maritimes et la construction de viaducs qui fluidifieront le trafic, amélioreront la sécurité et l'efficacité du trafic, et stimuleront le développement socio-économique local.

Les travaux, d'un budget de 245 216 000 euros (1 euro équivaut à 1 062 Kz), porteront sur la construction de deux échangeurs/viaducs autoroutiers, de huit kilomètres de voies urbaines et de 400 logements sociaux pour reloger les familles des zones d'intervention.

Dans le cadre du Plan d'intervention stratégique de macro-drainage de Luanda, le projet vise à concevoir, mettre en oeuvre et finaliser des infrastructures stratégiques le long de la Marginale de Corimba, améliorant ainsi la mobilité, l'accessibilité et l'intégration urbaine dans la région.

Les projets, supervisés par le consortium DAR/GB, créeront 1 000 emplois et s'inscrivent dans le Plan national de développement 2023-2027, le Programme national de requalification et de reconversion des villes, l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA) et les Objectifs de développement durable (ODD).

Une fois terminé, le projet devrait, entre autres, stimuler le commerce local, créer davantage de zones touristiques et de loisirs, accroître la valeur immobilière et réduire les temps de trajet sur le tronçon Mausolée António Agostinho Neto/Corimba.

La cérémonie de remise a été présidée par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, en présence du ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, Carlos dos Santos; du gouverneur de Luanda, Luís Nunes; le secrétaire du président de la République pour le secteur productif João Nkosi, ainsi que des représentants de l'ambassade du Portugal en Angola, des autorités traditionnelles et d'autres entités.