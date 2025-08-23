Angola: Plus de 300 000 personnes vivent avec le VIH/SIDA

22 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par FMA/ART/SB

Luanda — Environ 350 000 personnes vivent avec le VIH/sida en Angola, dont 200 000 femmes, a rapporté ce vendredi António Coelho, président du Réseau angolais des organisations de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (ANASO).

S'adressant à la presse à l'issue d'une audience accordée par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, M. Coelho a déclaré que le pays continuait d'enregistrer un taux de prévalence de 2 %, ce qui, compte tenu de la croissance démographique, représente une augmentation du nombre de personnes vivant avec le virus.

« Si il y a cinq ans, ce chiffre était de 2 % sur 15 millions d'habitants, il est aujourd'hui de 2 % sur 35 millions, ce qui reflète une augmentation du nombre de cas », a-t-il expliqué.

Selon le directeur, l'Angola enregistre en moyenne 28 000 nouvelles infections par an et environ 13 000 décès liés à la maladie.

Il a également souligné qu'environ 32 000 enfants de 0 à 14 ans et 36 000 jeunes vivent avec le VIH.

António Coelho a jugé la situation préoccupante, avertissant que le manque de financement pourrait l'aggraver en réduisant la qualité et la disponibilité des services fournis aux communautés, notamment l'accès aux antirétroviraux, aux tests, aux réactifs et aux préservatifs.

Le directeur a indiqué que, lors de la réunion avec la vice-présidente, l'ANASO a réaffirmé sa volonté de soutenir l'Exécutif dans la coordination des actions de la Commission nationale de lutte contre le sida et les principales endémies, ainsi que dans le renforcement du travail communautaire.

Il a également assuré que les dirigeants nationaux et la société civile suivent de près le travail de l'ANASO et que des efforts sont en cours pour créer les conditions d'un financement continu des actions de réponse à l'épidémie.

