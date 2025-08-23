Angola: La SISTEC lance une solution de télécommunications radio pour les zones reculées

Lubango — L'entreprise de systèmes, technologies et industrie (SISTEC) a présenté jeudi à l'Expo-Huíla une solution de télécommunications permettant la communication radio par satellite sur une zone de 100 000 kilomètres carrés.

Cette solution, dont les tests se sont terminés il y a un mois, vise à assurer la communication entre les gouvernements et les administrations et les communautés isolées, ainsi que les entreprises et institutions n'ayant pas accès à un réseau téléphonique longue distance.

Dans une déclaration à l'ANGOP, Ricardo Fernandes, directeur marketing de la SISTEC, a expliqué que le lancement officiel avait eu lieu à Huíla, car cette région compte plusieurs zones isolées des villes.

Il a ajouté que le système peut être utilisé partout dans le pays, et que les 100 000 kilomètres carrés mentionnés ne doivent pas nécessairement se trouver au même endroit, mais peuvent être répartis sur plusieurs sites à travers le pays.

« Bien que le service soit tout juste lancé, la demande est forte. Une entreprise en a déjà fait la demande, ainsi que la Fédération nationale des coopératives d'élevage d'Angola », a-t-il expliqué.

Il a précisé que l'équipement peut être utilisé dans toutes les zones dépourvues de télécommunications, même pour les institutions ou les gouvernorats provinciaux qui doivent connecter des villages complètement isolés.

Il a mentionné qu'il s'agit d'une solution présentée lors de la Foire des municipalités et des villes d'Angola (FMCA), qui s'est tenue du 9 au 11 de ce mois dans la province de Benguela, et qui a retenu l'attention de certains gouvernorats et administrations provinciaux.

Outre cette solution de communication, Ricardo Fernandes a souligné la présentation de feux de signalisation solaires permanents à l'Expo-Huíla. Ces feux ont déjà été installés dans certaines provinces du pays, comme Huíla et Benguela, et sont actuellement en cours d'installation à Bengo.

Il a évoqué l'engagement de la SISTEC à proposer les produits les plus innovants. Entreprise bien implantée sur le marché angolais depuis 34 ans, son objectif est de fournir des solutions adaptées aux besoins du pays.

Il a indiqué que l'entreprise nationale est présente dans 16 des 21 provinces du pays et qu'elle est disponible pour fournir une assistance technique dans tout le pays.

La SISTEC propose une variété de solutions pour tous les types de besoins radio, des petits réseaux couvrant un hôtel, un restaurant ou un entrepôt aux grands réseaux couvrant une province entière pour les communications maritimes, aériennes et terrestres.

La SISTEC est une entreprise nationale opérant dans les secteurs de la technologie, des télécommunications et des produits destinés à un usage domestique et continu par le consommateur final.

La 32e édition de l'Expo-Huíla se déroule jusqu'au dimanche 24, sous le thème « Agro + Technologie = Avenir garanti », un événement organisé dans le cadre des festivité de Nossa Senhora do Monte (Notre Dame du Mont).