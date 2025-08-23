Afrique: Le Président de l'UA appelle au renforcement de la science en santé publique en Afrique

Tokyo — Le Président de la République et de l'Union africaine, João Lourenço, a affirmé ce vendredi, que l'Afrique restait déterminée à renforcer la science et la coopération internationale pour lutter contre les maladies infectieuses et négligées, lors de la cérémonie de remise de la cinquième édition du Prix Noguchi. .

En présence des Empereurs du Japon, du Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, et de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, le Président a souligné l'hommage rendu au scientifique japonais Hideo Noguchi, dont l'héritage « demeure vivant dans l'histoire des peuples d'Afrique » pour son dévouement à la recherche bactériologique sur le continent, où il a succombé à la fièvre jaune.

Lors de cette édition, le Dr Abdullahi Jinde, citoyen de la République du Mali, et le Dr Luís Pizarro, de l'Initiative Médicaments contre les Maladies Négligées, ont été honorés pour leurs contributions à la science médicale, notamment dans la lutte contre le paludisme et la recherche de solutions contre des maladies telles que la trypanosomiase africaine.

À cette occasion, l'homme d'État a indiqué que ce prix, créé par le gouvernement japonais, « honore non seulement la mémoire d'Hideo Noguchi, mais renforce également la détermination à renforcer la coopération internationale dans le domaine de la santé publique ».

Dans son discours, il a attiré l'attention sur les défis récents en Afrique, soulignant que le continent a été confronté à de nouvelles épidémies de choléra en 2025, avec des répercussions socio-économiques importantes dans plusieurs pays.

"O combate à repetição cíclica desta epidemia exige medidas urgentes de saneamento, purificação da água e melhoria das condições de higiene, mas também educação comunitária, recursos financeiros e técnicos adequados", afirmou.

« Lutter contre la récurrence cyclique de cette épidémie nécessite des mesures urgentes d'assainissement, de purification de l'eau et d'amélioration des conditions d'hygiène, mais aussi une éducation communautaire et des ressources financières et techniques adéquates », a-t-il déclaré.

Reconnaissant les contraintes financières et la pénurie de personnel techniquement qualifié, il a fait savoir que l'Afrique ne pouvait pas se contenter d'attendre passivement l'aide extérieure.

À cet égard, il a évoqué l'engagement des scientifiques et des professionnels de la santé africains, en coordination avec les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), pour atteindre l'objectif d'élimination du choléra d'ici 2030.

Enfin, le Président a rendu hommage aux lauréats, déclarant que « leur sacrifice, leur dévouement et leur engagement envers la science offrent l'espoir d'un avenir plus sûr, plus sain et plus digne pour tous ».

À propos du prix

Le Prix Hideyo Noguchi pour l'Afrique est un prix international créé en 2006 par le gouvernement japonais pour honorer les personnes et les organisations ayant apporté une contribution exceptionnelle à la recherche scientifique et aux services médicaux en Afrique.

La cérémonie de remise du prix a lieu tous les trois ans, à l'occasion de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), en reconnaissance du dévouement du médecin japonais Hideyo Noguchi pour la santé de l'humanité.

Noguchi s'est distingué par ses recherches en bactériologie et sa lutte contre les maladies infectieuses, perdant la vie en Afrique à cause de la fièvre jaune.

Chaque édition du prix comprend deux catégories : Recherche médicale et Services médicaux.

Les lauréats reçoivent une médaille, un certificat et une récompense de 100 millions de yens. Ces sommes sont financées par des fonds publics japonais et des contributions privées, nationales et internationales.

Le chef de l'État, João Lourenço, est actuellement au Japon, où il a coprésidé, en tant que président de l'Union africaine, la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), qui a débuté le 20 et s'est conclue ce vendredi à Yokohama.