Afrique: L'Angola participe au Sommet entrepreneurial nordico-africain 2025

Luanda — L'Angola sera présente, avec 30 entreprises publiques et privées, au Sommet des affaires nordico-africain 2025, qui se tiendra le 9 octobre à Oslo, en Norvège, a annoncé ce vendredi le président de la Chambre de commerce et d'industrie Angola-Norvège, António Sebastião.

S'adressant à la presse à l'issue de l'audience accordée par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, le responsable a expliqué que la délégation angolaise sera composée de 10 institutions publiques et 20 institutions privées, qui présenteront le potentiel du pays dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture, de la pêche et des technologies.

Ce forum est organisé par l'Association norvégienne des entreprises pour l'Afrique (NABA) et devrait réunir environ 250 délégués de plus de 35 pays.

Considéré comme le plus grand événement commercial entre la région nordique et le continent africain, il se tient chaque année à Oslo.

Selon António Sebastião, cette rencontre renforcera la coopération bilatérale, stimulée par la visite du chef de l'État angolais en Norvège en novembre 2022.

Il a souligné que, bien que la coopération avec la Norvège soit axée à 95 % sur le pétrole, l'Angola entend diversifier ses investissements vers d'autres secteurs stratégiques, notamment dans le Corridor de Lobito.

Le responsable a ajouté que la vice-présidente de la République avait exprimé son soutien à la participation de l'Angola et avait exhorté les entrepreneurs à investir dans l'employabilité des jeunes, en se concentrant également sur les provinces situées hors de Luanda.

De son côté, le vice-président de l'institution, Hamilton dos Santos, a souligné que l'organisation visait à établir des relations économiques entre l'Angola et la Norvège, en promouvant des missions d'étude, des forums, des séminaires, des ateliers et des visites techniques qui améliorent la connaissance et l'utilisation des ressources économiques des deux pays.

Questions environnementales

Vendredi également, la vice-présidente de la République a rencontré l'écologiste Valdemiro Russo, avec qui elle a abordé des sujets liés à la conservation de la biodiversité, à la création d'unités de conservation et à l'intégration de jeunes diplômés dans des projets environnementaux.

Lors de l'audience, l'écologiste a indiqué que la publication du Guide des mammifères de la Fondation Quiçama, prévue pour septembre, avait également été évoquée, ainsi que les progrès réalisés dans la conservation de l'antilope noire géante, dont la population actuelle s'élève à environ 305 individus dans les réserves de Luando et de Cangandala, un chiffre faible qui démontre que l'espèce reste au bord de l'extinction.

Valdemiro Russo a donc mis en garde contre la nécessité de renforcer les efforts de préservation de cette espèce uniquement angolaise et a également souligné que la protection des tortues marines et des éléphants de forêt était une priorité environnementale pour le pays.