Angola: Le pays disposera d'une académie Toyota en 2026

Yokohama — L'Angola disposera d'une Académie Toyota, à Luanda, à partir de l'année prochaine, pour former des formateurs nationaux et issus d'autres pays africains, a annoncé ce jeudi, à Yokohama, au Japon, le ministre angolais des Transports, Ricardo d'Abreu.

S'exprimant en marge des travaux de la 9e Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD9), le responsable a expliqué que la future académie est en cours de construction à Talatona, à Luanda, et que les travaux seront achevés en février de l'année prochaine.

Il s'agit d'un projet de formation de professionnels dans les domaines de la maintenance et de la gestion d'ateliers, des secteurs dans lesquels l'Angola dispose d'une « grande efficacité », a-t-il précisé.

Il a souligné l'importance de cette initiative, dont l'action ne se limitera pas aux nationaux, car elle accueillera également des candidats venus d'autres pays lusophones et du continent africain.

Le ministre a également expliqué que, dans une première phase, l'académie offrira une formation à ceux qui possèdent déjà une certaine expérience, « pour un niveau un peu supérieur à celui d'un simple mécanicien spécialisé, par exemple ».

« (...) c'est pour un niveau supérieur à cela, avec un accent mis sur la formation de formateurs », afin de dynamiser et renforcer les capacités de formation, a-t-il précisé.

Ricardo d'Abreu a ajouté que ce projet constitue, en réalité, la continuité d'une initiative précédente, mais avec une dimension différente, désormais structurée de manière indépendante, même par rapport à la structure de l'entreprise elle-même, avec une nouvelle dynamique.