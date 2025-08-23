Afrique: L'Algérie et l'Angola envisagent la création d'un Conseil des affaires

Luanda — Un Conseil d'affaires, composé des Chambres de commerce et d'industrie d'Angola et de l'Algérie, sera bientôt créé, en vue de dynamiser les relations économiques entre les deux pays et d'accroître le volume des échanges, 50 ans après l'établissement des relations diplomatiques.

L'annonce a été faite à la presse, jeudi à Luanda, par l'ambassadeur d'Algérie en Angola et à Sao Tomé-et-Principe, Mounir Bourouba, qui a estimé que, malgré les « excellentes relations », le chiffre d'affaires entre les deux pays reste inférieur au niveau souhaité, actuellement fixé à 30 millions de dollars.

Lors d'une conférence de presse, qui a servi d'annoncer la tenue de la 4e édition de la Foire Commerciale Intra-africaine (FCI), qui se tiendra du 4 au 10 septembre en Algérie, le diplomate a expliqué que le Conseil d'affaires contribuera à identifier les secteurs prioritaires pour la coopération et à resserrer les relations entre les opérateurs économiques.

En plus, il a dit qu'étaient en cours, des négociations d'accords dans plusieurs domaines d'intérêt pour les deux pays, comme l'agriculture, l'énergie, le tourisme, les transports et la formation, afin d'accroître les échanges commerciaux.

Mounir Bourouba a ajouté que l'ouverture d'une ligne aérienne Algérie-Luanda est aussi envisagée pour stimuler les échanges commerciaux.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et l'Algérie sont historiques et solides, marquées par un soutien mutuel durant la lutte pour l'indépendance de l'Angola et une coopération continue dans divers domaines.

Les deux pays travaillent pour renforcer leur coopération bilatérale dans des domaines tels que la politique, la défense, l'économie, le commerce et les ressources minérales.

Actuellement, l'Algérie exporte vers l'Angola, des matériaux de construction et de la sidérurgie, entre autres produits.