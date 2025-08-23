Afrique: L'Algérie et l'Angola envisagent la création d'un Conseil des affaires

21 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/QCB/DF/BS

Luanda — Un Conseil d'affaires, composé des Chambres de commerce et d'industrie d'Angola et de l'Algérie, sera bientôt créé, en vue de dynamiser les relations économiques entre les deux pays et d'accroître le volume des échanges, 50 ans après l'établissement des relations diplomatiques.

L'annonce a été faite à la presse, jeudi à Luanda, par l'ambassadeur d'Algérie en Angola et à Sao Tomé-et-Principe, Mounir Bourouba, qui a estimé que, malgré les « excellentes relations », le chiffre d'affaires entre les deux pays reste inférieur au niveau souhaité, actuellement fixé à 30 millions de dollars.

Lors d'une conférence de presse, qui a servi d'annoncer la tenue de la 4e édition de la Foire Commerciale Intra-africaine (FCI), qui se tiendra du 4 au 10 septembre en Algérie, le diplomate a expliqué que le Conseil d'affaires contribuera à identifier les secteurs prioritaires pour la coopération et à resserrer les relations entre les opérateurs économiques.

En plus, il a dit qu'étaient en cours, des négociations d'accords dans plusieurs domaines d'intérêt pour les deux pays, comme l'agriculture, l'énergie, le tourisme, les transports et la formation, afin d'accroître les échanges commerciaux.

Mounir Bourouba a ajouté que l'ouverture d'une ligne aérienne Algérie-Luanda est aussi envisagée pour stimuler les échanges commerciaux.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et l'Algérie sont historiques et solides, marquées par un soutien mutuel durant la lutte pour l'indépendance de l'Angola et une coopération continue dans divers domaines.

Les deux pays travaillent pour renforcer leur coopération bilatérale dans des domaines tels que la politique, la défense, l'économie, le commerce et les ressources minérales.

Actuellement, l'Algérie exporte vers l'Angola, des matériaux de construction et de la sidérurgie, entre autres produits.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.