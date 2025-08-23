Angola: Le PR se réunit avec son homologue burundais

21 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par IZ/ART/SB

Yokohama — Le Président João Lourenço a rencontré jeudi à Yokohama, au Japon, son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye, en marge de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9).

Les deux dirigeants ont discuté de questions liées au renforcement de la coopération politico-diplomatique, économique, de défense et de sécurité.

Rappelons que l'Angola et le Burundi entretiennent des relations diplomatiques depuis les années 1970. Leur coopération bilatérale se concentre sur des domaines tels que la formation du personnel, l'agriculture, la défense et la sécurité, ainsi que la coordination politico-diplomatique au sein de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

Les deux pays partagent également leurs expériences en matière de réconciliation nationale et de consolidation de la paix, fruit de leur histoire commune marquée par des conflits armés et des processus de stabilisation ultérieurs.

L'Angola préside actuellement l'Union africaine (UA), tandis que le Burundi en assure la vice-présidence.

En marge de la TICAD 9, le chef de l'État angolais a également rencontré d'autres dignitaires africains et japonais, dans le cadre de l'intensification des partenariats stratégiques, axés sur les secteurs de l'industrialisation, de l'innovation technologique, de la santé, de l'agriculture et des infrastructures.

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Directeur exécutif par intérim du PNUD, Xaoliang Xu ; le Directeur général de la Société financière internationale (SFI), Makhtar Diop ; et le Président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Tanaka Akihiko, figuraient parmi les personnalités reçues en audience par le Président de la République.

