Angola: Les nominations multiples sur des marchés fermés dominent la 2e édition du Forum sur l'arbitrage

Luanda — L'impact des nominations multiples sur des marchés fermés et ses implications pour l'indépendance, l'impartialité et la crédibilité des arbitres est l'un des thèmes principaux de la 2e édition de l'événement dénommé "Angola Arbitration Dinner", qui se tiendra le 26 septembre à 17 h, à Luanda.

Sous le slogan « L'arbitrage sur des marchés fermés : réputation, cycles de confiance et risque de monoculture », cet événement s'adresse aux arbitres, juges, avocats, directeurs juridiques, consultants, administrateurs, entrepreneurs, universitaires et décideurs politiques.

Il se tiendra à l'initiative du cabinet Cacoma & Mahuri et sous la coordination de la juriste Manuela Relvas.

Font également partie des thèmes de la rencontre « La réputation comme actif immatériel et pilier de la confiance dans le processus d'arbitrage », « Cycles de confiance et intégrité du système » et « Les risques de monoculture dans le secteur et les stratégies de diversification, d'inclusion et d'innovation », selon un communiqué de presse consulté par ANGOP ce vendredi.

Entre os oradores para os referidos temas, destaca-se o árbitro e membro da Corte Internacional de Arbitragem da ICC, Lino Diamvutu, advogado e sócio na FBL Advogados, Victor Ceitas, e a advogada e sócia na ALC Advogados, Helena Prata.

O Angola Arbitration Dinner é uma iniciativa que visa proporcionar um espaço de networking e partilha de experiências entre profissionais e futuros profissionais da arbitragem, assim como incentivar a inclusão de novos talentos no mercado, fortalecendo as relações institucionais e o sentido de comunidade no sector.

A primeira edição desse evento aconteceu a 18 de Outubro de 2024, em Luanda, sob o lema "Arbitragem em Angola: 21 anos depois, na voz de quem começou". QCB

