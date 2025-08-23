Angola: Plus de 12 millions d'Angolais ont appris à lire et à écrire après l'indépendance du pays

Luanda — Douze millions 806 197 Angolais ont appris à lire et à écrire depuis l'indépendance du pays, ce qui a permis une plus grande intervention dans les programmes de développement du pays, a révélé jeudi à Luanda le directeur national de l'éducation des jeunes et des adultes, Evaristo Pedro.

La campagne nationale d'alphabétisation a été lancée le 22 novembre 1976 par le premier président de l'Angola, António Agostinho Neto.

Dans une interview accordée à ANGOP au sujet du Prix national d'alphabétisation - Édition 50e anniversaire, Evaristo Pedro a déclaré que la campagne visait à lutter contre l'analphabétisme hérité de la période coloniale.

Il a dit que tout au long de cette période, le processus d'alphabétisation s'est heurté à plusieurs obstacles qui, une fois surmontés, ont permis d'obtenir des résultats significatifs dans tout le pays.

Pour le responsable, les avancées dans la lutte contre l'analphabétisme constituent un acquis du 50 ans d'indépendance de l'Angola, conquise le 11 novembre 1975.

Il a souligné que l'Angola comptait plus de sept mille formateurs et enseignants en alphabétisation, dont des professionnels du ministère de l'Éducation et des bénévoles d'organisations de la société civile.

Il a affirmé que des cours d'alphabétisation sont dispensés dans des écoles publiques et privées, ainsi que dans des églises, des associations, des entreprises et des coopératives, totalisant plus de sept mille classes officiellement enregistrées.

Selon lui, l'alphabétisation demeure une priorité pour l'État angolais, car elle constitue un outil fondamental pour l'inclusion sociale, le développement économique et le plein exercice de la citoyenneté.

Le Prix national d'alphabétisation est parrainé par le ministère de l'Éducation. Cette année, les inscriptions ont eu lieu du 31 juillet au 20 août, dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola.

Le prix, doté de 10 millions de kwanzas, couvre des catégories telles que l'innovation et la créativité, la durabilité de l'initiative, ainsi que son impact et les résultats obtenus.

Le concours est ouvert aux personnes physiques et morales, nationales et internationales, âgées de 18 ans ou plus.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 22 novembre.