Angola: Le Plan national d'adaptation au changement climatique favorise un avenir durable et résilient pour le pays

Luanda — Le Plan national d'adaptation au changement climatique (PNAAC/PAN) est un outil fondamental pour bâtir un avenir durable et résilient pour l'Angola, a déclaré le secrétaire d'État à l'Action climatique et au Développement durable, Nascimento Soares.

Le responsable s'exprimait lors de l'atelier sur l'élaboration, la priorisation et la validation des actions du Plan national d'adaptation au changement climatique (PNAAC/PAN), qui s'est tenu les 18 et 19 de ce mois à Luanda.

Selon le secrétaire d'Etat, l'Exécutif angolais reste engagé en faveur des politiques d'adaptation au changement climatique, en tenant compte de la nécessité de préserver l'environnement.

Concernant l'atelier, le responsable a déclaré qu'il constituait une étape importante dans la lutte contre le changement climatique, contribuant à tracer la voie à suivre pour garantir la sécurité alimentaire, la préservation des écosystèmes et la santé de la population.

Selon le secrétaire, le dialogue intersectoriel est essentiel pour identifier les vulnérabilités climatiques et définir les actions prioritaires répondant aux besoins réels de la population angolaise.

Concernant l'adaptation au changement climatique, il a déclaré qu'elle nécessite une approche intégrée, impliquant des secteurs tels que l'agriculture, la santé et l'urbanisme travaillant ensemble pour relever les défis.

Pour lui, ce travail est en cours et représente une étape importante dans la mise en oeuvre des actions prioritaires identifiées, qui doivent se traduire en programmes concrets alignés sur les Objectifs de développement durable. (ODD).

Ils ont ajouté qu'ils étaient déterminés à transformer les idées en actions et résultats concrets, « car l'avenir commence maintenant et, ensemble, nous pouvons construire un Angola plus résilient.»