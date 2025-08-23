Angola: Le Plan national d'adaptation au changement climatique favorise un avenir durable et résilient pour le pays

21 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par SJ/OHA

Luanda — Le Plan national d'adaptation au changement climatique (PNAAC/PAN) est un outil fondamental pour bâtir un avenir durable et résilient pour l'Angola, a déclaré le secrétaire d'État à l'Action climatique et au Développement durable, Nascimento Soares.

Le responsable s'exprimait lors de l'atelier sur l'élaboration, la priorisation et la validation des actions du Plan national d'adaptation au changement climatique (PNAAC/PAN), qui s'est tenu les 18 et 19 de ce mois à Luanda.

Selon le secrétaire d'Etat, l'Exécutif angolais reste engagé en faveur des politiques d'adaptation au changement climatique, en tenant compte de la nécessité de préserver l'environnement.

Concernant l'atelier, le responsable a déclaré qu'il constituait une étape importante dans la lutte contre le changement climatique, contribuant à tracer la voie à suivre pour garantir la sécurité alimentaire, la préservation des écosystèmes et la santé de la population.

Selon le secrétaire, le dialogue intersectoriel est essentiel pour identifier les vulnérabilités climatiques et définir les actions prioritaires répondant aux besoins réels de la population angolaise.

Concernant l'adaptation au changement climatique, il a déclaré qu'elle nécessite une approche intégrée, impliquant des secteurs tels que l'agriculture, la santé et l'urbanisme travaillant ensemble pour relever les défis.

Pour lui, ce travail est en cours et représente une étape importante dans la mise en oeuvre des actions prioritaires identifiées, qui doivent se traduire en programmes concrets alignés sur les Objectifs de développement durable. (ODD).

Ils ont ajouté qu'ils étaient déterminés à transformer les idées en actions et résultats concrets, « car l'avenir commence maintenant et, ensemble, nous pouvons construire un Angola plus résilient.»

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.