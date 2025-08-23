Angola: 178 projets scientifiques présentés pour la 2e édition du Prix national des sciences 2025

Luanda — Cent soixante-dix-huit projets scientifiques et leur contribution au développement de la société angolaise sont en cours d'évaluation pour la 2e édition du Prix national des sciences et de l'innovation 2025.

Le gala, prévu le 7 novembre prochain, récompensera les lauréats des catégories suivantes : Prix national des sciences, Prix national de l'innovation, Prix national de l'invention, Prix national de la carrière, Prix national de la femme scientifique, Prix national du jeune scientifique, Prix national du jeune innovateur et Prix national du jeune inventeur.

L'information a été communiquée ce vendredi à Luanda par Francisco Xivango, vice-président du jury, lors de la conférence de presse sur les candidatures éligibles, l'évaluation scientifique en cours et les attentes stratégiques du gala de remise des prix de la 2e édition du PNCI 2025.

La conférence de presse a permis de passer en revue le processus d'évaluation scientifique en cours, en mettant en avant les critères, les indicateurs de participation et les garanties de transparence.

La présentation des candidatures éligibles, accompagnées d'informations sur leur nombre, leurs catégories et leur répartition géographique/institutionnelle, ainsi que l'anticipation des attentes pour le Gala des Prix sont d'autres objectifs du comité d'organisation du PNCI2025.

Le responsable a expliqué que la conférence de presse vise à clarifier et à garantir que la société suive en toute transparence l'avancement du processus, ainsi que la présentation des mécanismes utilisés.

Concernant le Prix Scientifique, il a précisé que l'analyse se basera sur les publications scientifiques et que les contributions des projets à l'innovation et leur mise en oeuvre dans le pays seront également évaluées.

Selon le responsable, les évaluations porteront notamment sur les contributions à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, en s'appuyant sur des personnes ayant exercé une carrière dans l'enseignement.

Il a expliqué qu'à partir de septembre, les 178 candidats retenus seront évalués sur leurs qualifications et que les prix seront attribués en fonction de leurs performances.

Créé par le décret exécutif n° 116/24 du 24 mai, le PNCI vise à encourager et à reconnaître les contributions des chercheurs scientifiques, des inventeurs et des innovateurs dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation au développement durable de l'Angola.

Cette édition est organisée par la Fondation pour le développement scientifique et technologique (FUNDECIT) et financée par le Projet de développement scientifique et technologique (PDCT).